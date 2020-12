Borja Jiménez: "El empate nos ha matado a nivel mental"

Es un duro golpe, difícil de encajar. Por el rival y porque vuelve a frenar una posible reacción del Cartagena. Así lo veía el propio Borja tras el encuentro: «Estamos jodidos. Fastidiados porque hemos perdido en casa, porque veníamos de ganar en Málaga y de conseguir los tres puntos y queríamos darle continuidad a eso en el día de hoy. Hemos hecho más de 70 minutos buenos. Pero hemos cometido un error y el gol del empate nos ha matado a nivel mental. Cierto es también que en el segundo hemos estado desafortunados, pero así es el fútbol», afirmaba el técnico. Se escapó un partido que estaba ganado hasta los minutos finales. El Sabadell consiguió darle la vuelta al marcador y llevarse los tres puntos: «Pensábamos que la remontada en Málaga nos iba a ayudar a controlar ese factor de ansiedad que el equipo tiene en ciertos momentos, pero hoy hemos vuelto a ser incapaces de manejar las circunstancias después del empate. Los cinco minutos después de encajar no puede suceder nada, y hemos vuelto a fallar ahí. Tenemos que analizar el por qué y el manejo de los últimos minutos que han sido caóticos. No hemos sido capaces de generar nada desde el empate. Acelerados y nerviosos», aseguraba Borja. Llamativa fue también la ausencia de movimientos en el banquillo hasta justo antes del gol del empate, algo que el abulense no cree que influyera en el desenlace del encuentro: «Los cambios han llegado tarde porque el equipo estaba funcionando, que es lo mismo que sucedió en Málaga. El mover cosas que están funcionando no sabes lo que va a ocurrir. De hecho, cuando los hemos hecho no ha ocurrido nada. Si los hubiéramos hecho antes y hubiéramos perdido igual la culpa sería de los cambios. Creo que no ha sido el motivo de la derrota porque estábamos funcionando», concluía.