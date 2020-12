Adrián Hernández: "Si queremos ganar, debemos gestionar mejor las emociones"

El Real Murcia se juega más de tres puntos ante el UCAM Murcia. Pese a las diferencias que hay en las plantillas y en los objetivos de cada uno, ver a los universitarios vencer en el feudo grana no debe ser plato de buen gusto a todos los efectos, anímicos y deportivos. Los de Adrián Hernández cuajaron un buen partido ante el Córdoba aunque no consiguieron el resultado esperado. «Hay que diferenciar entre sensaciones y conseguir los tres puntos. Hay partidos en los que tienes malas sensaciones pero consigues los tres puntos y lo curan todo y hay partidos en los que crees que mereces mucho más y no obtienes el resultado que quieres y te deja muy fastidiado, como ante el Córdoba. No fuimos capaces de materializar las ocasiones ni de hacer daño en ese último tercio, pero bueno, hay que seguir en esa línea y al ritmo que llevamos», declara Adrián.

Aunque solo signifiquen tres puntos, hay algo más en juego en esta clase de partidos y ambos entrenadores lo saben. «Es especial como todos los derbis. Será un partido muy igualado. Ellos vienen líderes destacados pero si nosotros somos capaces de controlar nuestro ánimo tendremos nuestras opciones. También hay que tener un poco de suerte para ganar el partido. Si ganamos se apiñaría todo un poco y si no sí que se escaparía el UCAM», comenta añadiendo que el partido «es una prueba de fuego para achuchar un poco la clasificación». «La idea es intentar que ese ánimo que tiene este tipo de partidos es focalizarlo porque a la hora de contener las emociones y de gestionar algunos momentos de un partido ellos son superiores a nosotros. Veremos si somos capaces de controlar esos aspectos», expresa acerca de la importancia del aspecto mental.

El UCAM Murcia es un equipo con muchos recursos y lo está demostrando con el paso de las jornadas, utilizando varios sistemas y casi todos los jugadores entrando en rotación. «Tienen muchas alternativas. Lo que más me preocupa del UCAM es a nivel colectivo. Es muy difícil hacerle ocasiones de gol, la capacidad que tienen de hacer daño con balón, que muchas veces se nos olvida. La calidad que tienen arriba, en fin, un poco todo en general. Los centrales y el portero están a un nivel de Segunda», alaba Adrián al bloque rival, que solo ha encajado dos goles en lo que va de competición.

Adrián apela a la gestión mental de los diferentes tramos del partido y a la fortuna para lograr una victoria sobre el líder. «Se le puede hacer daño gestionando muy bien los momentos con balón, sea con verticalidad o sea con posesiones pero si no lo hacemos nos van a matar. Hay que llevar mucho cuidado también a balón parado porque son dominadores en ese aspecto. Creo que no han recibido ni un gol a balón parado. Tendremos que dar el 200 % para llevarnos el partido y confiar un poco en la suerte», declara.

Para este partido, Toril, uno de los jugadores más en forma del Murcia en este inicio, será baja por su expulsión al final del partido contra el Córdoba por empujar a un jugador sin el balón. «Toril es un jugador que está en un gran estado de forma al igual que Chumbi. No estará y es una baja muy importante para el equipo pero tenemos soluciones para seguir jugando igual. Son cosas que pasan a lo largo de la temporada pero que tienen que servir para aprender».

El Real Murcia va a disputar el partido casi con su plantilla casi al completo. Solamente Toril por sanción e Iván Pérez por lesión no estarán el domingo. «La única duda que tenemos es la de Pablo Haro, que sigue con sus molestias musculares. A bote pronto los tenemos a todos disponibles», finaliza Adrián, que tiene todos sus esfuerzos centrados en el UCAM antes del parón.