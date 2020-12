José María Salmerón: "Es especial para mí volver a la que fue mi casa, tengo buenos recuerdos"

El UCAM Murcia afronta la semana como líder indiscutible para el derbi frente al Real Murcia. José María Salmerón ha logrado que su equipo carbure en tiempo récord y ha cumplido con todas las expectativas. Ahora tienen un duelo muy difícil por todo lo que rodea el encuentro y por la necesidad de ambos conjuntos de conseguir los tres puntos.

«La semana ha ido bien, el equipo ha trabajado bien y no tenemos ningún lesionado. Hemos trabajado con mucha intensidad y hemos preparado bien el partido. Esperamos hacer un buen partido el domingo», declara Salmerón sobre el momento en el que llegan al derbi. Llega el UCAM Murcia en un estado óptimo al Enrique Roca, y es que ninguno de los siete equipos a los que se ha enfrentado, ha podido con ellos. «Llegamos en el mejor momento en confianza y en progresión del equipo, aunque seguimos intentando mejorar sabiendo que cada semana es un melón por abrir. Son muchos factores los que intervienen en un partido y ojalá podamos hacer un buen trabajo y llevarnos la victoria».

El técnico universitario volverá a la que fue su casa en la 17-18, temporada de la que guarda un gran recuerdo a nivel deportivo. «Es especial para mí volver porque entrené al Real Murcia. Para mí fue un muy buen año en lo deportivo aunque no lo fuera a otros niveles. Sigo teniendo muchos amigos allí y es un partido especial. Intentaremos conseguir los tres puntos que serán muy importantes», comenta.

A pesar de mostrar un primer tramo de temporada irregular, Salmerón no se fía del Real Murcia. «El Murcia tiene unas características muy diseñadas por el perfil de jugador que tiene. Tiene jugadores de banda con mucha velocidad y buscan el ataque directo, intentando que sus delanteros siempre tengan balones con centros al área y presionan muy fuerte. Tendremos que resolver todas esas situaciones e intentar minimizar sus puntos fuertes», detalla sobre su rival. No le preocupa el esquema que vaya a utilizar Adrián Hernández aunque sí que cree que la baja de Toril modifica los planes del rival. «Si hubiera estado Toril seguramente habrían jugado con dos delanteros, entonces no sé lo que harán. También tienen a Víctor Curto que puede entrar. Estamos preparados para como puedan salir. Hemos preparado el partido con todas las situaciones que puedan manejar ellos. Nosotros tenemos el partido diseñado en nuestra mente pero luego empieza y puede darse otra cosa».

A pesar del liderato del UCAM Murcia, el técnico almeriense no quiere ponerse el cartel de favorito. «No creo que haya ningún favorito en este tipo de partidos. Vamos al campo del Real Murcia, con su afición. Sí que es verdad que somos líderes, pero daría un 50-50 porque es un partido en el que cualquiera puede ganar», afirma. «Llegamos con la misma presión. Llegar líder no significa tener menos presión, ya que queremos aumentar la ventaja y ganar nuestro partido. También es importante ya no solo por entrar entre los tres primeros, que es nuestro objetivo principal, sino porque los resultados positivos nos acompañarían a la segunda ronda», expresa sobre la importancia de cada partido.

Respecto al apartado de bajas, el UCAM Murcia tiene a toda su plantilla disponible con todas las pequeñas molestias de los jugadores superadas. «No tenemos ninguna baja para el partido. Tenemos a los 20 jugadores y estamos en perfectas condiciones. Cualquier jugador puede jugar porque están trabajando de maravilla y todos quieren participar en este tipo de partidos. Aún tengo mis dudas respecto al once del partido, finaliza Salmerón.