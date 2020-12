Borja Jiménez: "Ganar ante un rival directo cobra mucha importancia"

Semana de tranquilidad para el Cartagena. Los albinegros consiguieron reencontrarse con la victoria en La Rosaleda, estadio idílico para el Cartagena, desplegando buen juego y mostrando una imagen de equipo sólido que había perdido. Borja Jiménez valora el partido del próximo domingo frente al Sabadell en rueda de prensa.

El técnico albinegro ha comentado que el equipo se encuentra tranquilo después de haber conseguido la victoria. "Yo creo que la semana después de un buen resultado nos ha servido para estar más tranquilos a la hora de trabajar, que es lo más importante", aseguraba Borja Jiménez. "La prioridad es el grupo, creo que habíamos hecho méritos durante estas semanas para haber conseguido la victoria antes en alguno de esos partidos. A nivel general ha sido una semana tranquila y con muchas ganas después de la victoria", apostilla Borja Jiménez, que le suma méritos al trabajo de su equipo durante estas jornadas.

El partido del domingo es trascendental para los intereses del FC Cartagena. El conjunto de Borja Jiménez aventaja en cinco puntos a los arlequinados y supondría dejar a una distancia considerable a un rival directo, aunque aún quede toda la segunda vuelta. El preparador abulense dice que la victoria sería importante. "Ganar siempre es importante, hacerlo ante un rival directo cobra todavía más importancia. Todo lo que sea sumar para nosotros es importante. El rival es un equipo que ahora ha cambiado su dinámica, es verdad que no empezó muy bien en cuanto a puntuación", comentaba Borja Jiménez. Además, también ha puntualizado las facetas fuertes del rival: "En cuanto a juego ha mantenido una línea de continuidad, tratan bien el balón, es un equipo alegre, hace las cosas bien con la pelota e intentaremos buscar donde ellos tienen más problemas para intentar ganar el partido".

El encuentro frente al Sabadell, asegura Borja Jiménez, lo afrontan con total exigencia para encaminar el objetivo de la salvación: "Lo afrontamos con la misma exigencia de cada semana. Somos conscientes de que los partidos en casa van a ser muy importantes durante todo el año. Tenemos que conseguir un bagaje de victorias en casa cercano a las diez victorias. El domingo tenemos un partido ante un rival directo que está con nosotros ahí abajo, y que tenemos que ganar".

El ritmo de partidos estas últimas semanas ha sido muy alto, más aún con la exigencia física que eso conlleva. Borja abre la puerta a que haya rotaciones el domingo, además de alabar la actitud de los suyos. "El equipo se ha comportado muy bien, hemos valorado el compromiso y las ganas que tienen los jugadores de internar ganar cada semana. No era sencillo por la racha que estábamos teniendo. El equipo estaba muy convencido y creyendo en lo que estaba haciendo, lo demostró el domingo", comenta.

El Cartagena tiene que afrontar tres partidos de nuevo en una semana: Sabadell y Alcorcón, en liga, y frente al Pontevedra en Copa. Los albinegros cuentan con cinco apercibidos que se pueden perder alguno de estos encuentros: Nacho Gil, José Ángel, Carrasquilla, De la Bella y David Simón. Borja Jiménez lo afronta con tranquilidad, sabedor de la plantilla amplia de la que dispone. "No me preocupa. Tenemos una plantilla muy amplia, tenemos ahora otra vez una semana con tres partidos. Distribuiremos los minutos en función de los jugadores que estén disponibles. Las tarjetas siempre tienen que llegar en algún momento. No soy partidario de forzarlas, cuando lleguen las tarjetas se cumplen los ciclos y tratarlo con normalidad", finaliza.