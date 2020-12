Dos partidos de sanción para Alberto Toril, del Real Murcia

Andaba el Real Murcia pendiente de la sanción que le caería al delantero Alberto Toril después de ser expulsado el pasado domingo en el encuentro liguero frente al Córdoba. El mallorquín vio la roja directa por empujar a un jugador visitante en los instantes finales cuando el balón no estaba en juego. Confiaban en los despachos de Nueva Condomina que la baja del atacante fuese de un solo encuentro, pero finalmente Toril ha sido sancionado con dos partidos, según ha notificado el juez único de Competición de la Federación Española de Fútbol.





Edu Luna: "No podemos cometer errores"

El árbitro Pérez Muley indica que Alberto Toril fue expulsado por. Este jueves se ha conocido que el jugador murcianista se perderá los dos próximos partidos, el primero el de este domingo frente al UCAM Murcia y el segundo, ya en enero, contra El Ejido 2012.en estas siete primeras jornadas, y es que el mallorquín ha liderado el ataque junto a Chumbi , anotando un total de tres goles y siendo fundamental en la eficacia en el área contraria con su entrega y pelea.Habrá que esperar al domingo, jornada en la que el Real Murcia recibirá al UCAM Murcia en Nueva Condomina (17.00 horas) , para ver cómo cubre Adrián Hernández la baja de Alberto Toril. Lo normal es que el técnico grana apueste por reducir la presencia en ataque y aumente el músculo en el centro del campo,La baja de Alberto Toril, salvo problema de última hora, será la única que tenga Adrián Hernández para el derbi capitalino, y es que el técnico grana ya recuperaba la pasada semana a la mayoría de sus efectivos.e Iván Pérez, aunque finalmente se quedó fuera de la convocatoria, podría ser la novedad de esta semana.El partido de este domingo ante el UCAM Murcia, líder del subgrupo B del Grupo IV de Segunda B,y el penúltimo de la primera vuelta de esta fase inicial de la liga en la división de bronce. Los granas empezarán enero jugando en el campo de El Ejido 2012. En el estadio almirense se cerrará la primera vuelta de una competición que solo cuenta con dieciocho jornadas antes de iniciar otra fase en la que dependiendo de la clasificación se luchará por unos objetivos o por otros.Edu Luna, central del Real Murcia, explicaba hoy que este domingo "debemos seguir con la línea que llevamos e intentar no cometer errores porque, y no podemos concederle eso".