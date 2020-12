Biel Ribas: "No tengo nada en contra del Real Murcia"

El guardameta Biel Ribas es uno de los cuatros jugadores del UCAM Murcia que han militado en el Real Murcia. El domingo (17.00 horas) regresa a Nueva Condomina en un choque que no tiene connotaciones especiales para el meta salvo por los puntos que hay en juego. «Es un partido más para mí. Es verdad que estuve un par de temporadas en el Real Murcia, pero sin más historia. A pesar de los impagos que sufrimos durante mi etapa, es un club donde se está a gusto y se está bien. Yo lo llevaré bien, no tengo nada en contra del Murcia y si me toca jugar, lo afrontaré con la mayor normalidad posible», afirmó ayer el mallorquín, que solo ha encajado dos goles en toda la temporada, un hecho que considera clave en la excelente trayectoria del UCAM. «El equipo está defendiendo bastante bien. La gente, cuando toca trabajar y currar, está muy bien. Estoy muy tranquilo atrás porque veo a los compañeros metidos al cien por cien y los resultados están ahí, que llevamos solo dos goles encajados en siete partidos», explicó ayer en rueda de prensa. No ocultó Ribas que «un derbi murciano siempre es atractivo», aunque matizó que «lo afrontamos como un partido más. Sí que es un derbi y va a implicar algo más de motivación, pero al final son noventa minutos. Es un partido más donde tanto nosotros como ellos nos jugamos mucho», comentó.

Biel Ribas ya estuvo en el UCAM que en la temporada 2015-2016 logró el ascenso con José María Salmerón como entrenador. No oculta que ve «semejanzas» entre ambos equipos, sobre todo «porque nos crean pocas ocasiones y eso es esencial para subir de categoría. Sí es verdad que ambos equipos se parecen en el aspecto defensivo, y esperamos que los resultados sean más o menos los mismo».

Una de las claves es la presencia de Salmerón en el banquillo, un técnico que dota muy bien a sus equipos en defensa: «El trabajo suyo es tener un equipo compacto atrás, que nos generen poco, y a partir de ahí, las ocasiones que tengamos, meterlas, porque al final nos tenemos que amoldar a lo que es la Segunda B, una categoría donde es esencial que te marquen poco, ya que durante los partidos, una, dos e incluso tres ocasiones podemos tener, y más con los jugadores que tenemos nosotros».

Ribas también reconoció que el factor sorpresa no existirá en un partido como el que se vivirá el domingo dado que ambos equipos se conoce mucho: «Nos conocemos todos. Hace poco estuvimos hablando con algunos jugadores del Murcia y nos contamos cosas, tenemos amistad, pero no hace falta decir nada, todos sabemos que es un derbi y que tenemos que ir al cien por cien y ganarlo».

«Queremos conseguir los máximos puntos posibles para después afrontar la segunda fase», recalcó Biel Ribas, quien considera que «no va a ser tan fácil ganar allí», terminó diciendo.