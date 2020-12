Pruden Guerrero: "Tenemos un plan B para volver a tener carreras populares a principios de 2021"

La jumillana Pruden Guerrero afronta su primer mandato al frente de una Federación que está buscando fórmulas para dar respuesta tanto a sus deportistas de élite como a esa legión de corredores populares que demanda volver a la competición.

Hace menos de dos meses que aterrizó en la Federación de Atletismo de la Región. El coronavirus ha abierto muchos frentes a este deporte. La organización de competiciones para las bases por zonas y diseñar el plan para el regreso de las carreras populares han sido las primeras tareas del nuevo equipo directivo de Pruden Guerrero.

La Federación se encuentra en muy buen estado de salud, con un gran número de atletas que están dando la cara, y con los clubes aportando su granito de arena para poder llevar a cabo toda la actividad federativa pese a la situación. Estamos trabajando para hacer un cambio ante la situación que acontece, no podemos bajar la persiana y no dar respuesta a nuestros asociados. Queremos dar soluciones en función de cómo evolucione la pandemia y esperando que nos den autoridad para poder llevar a cabo ciertas competiciones como las populares y otras que ahora no se están dando. Las competiciones de pista sí se han podido llevar a cabo para los atletas que tenían programado un Campeonato de España bajo medidas estrictas. Ha sido un ejemplo para todos desde el punto organizativo de los clubes, que se han echado adelante y han aportado su trabajo. Es un buen momento para ver que el atletismo está cumpliendo con todas las normativas. Hay pocas incidencias de contagios en las competiciones y ahí están los datos que lo corroboran. Debemos continuar en la misma línea, siendo muy respetuosos y controlando todo al dedillo, pero no podemos parar.Sí y no porque se lo esté poniendo muy complicado a las escuelas de atletismo. Todos los clubes hacen un esfuerzo para tener su entramado de atletas y monitores, pero se nos está limitando en cuanto a aforo, porque hay muchas instalaciones donde solo puede haber diez atletas por monitor. Por un lado sí que se está reduciendo el número de gente, pero por otro tenemos a las escuelas y los clubes diciendo que tienen niños esperando. Es un problema porque sí que hay niños y muchos clubes ya han hablado conmigo diciendo que tienen un problema porque hay muchos en lista de espera. Tenemos el 20% menos de niños en las escuelas por una cuestión de limitación.Lo primero, la actividad de entrenamiento, todo el entramado de permisos para llevar a cabo entrenamientos y para controlar los aforos. Tienen muchas dudas porque tienen que pedir permisos y entrar a horas determinadas. Por otro lado, tenemos las competiciones, ya que nuestros populares están deseando reiniciar ese calendario tanto en trail como de carreras populares. Nos está exigiendo que quieren competir. Nosotros tenemos un plan B para llevar a cabo este tipo de competiciones, pero tenemos que reducir la aglomeración de atletas en las salidas y para eso tenemos formas en varias versiones. Ahora el problema con los niños es el uso de la mascarilla, que en algunos casos no ven necesidad de llevarla cuando entrenan al aire libre. Hay cierta controversia, pero tenemos que hacer lo que se nos dice desde Salud. Y en las escuelas se están cumpliendo y llevando a cabo todas las normas.A principio de año ya podremos ver la posibilidad, si tenemos los permisos de la dirección general de Deportes, de empezar a llevar algún tipo de actividad competitiva, pero debemos de tener paciencia. Tenemos un proyecto para hacer competiciones individuales que saldrá en breve, pero nuestra idea es llevarlas a cabo como todo el mundo las conocemos, compitiendo con alguien, como nos gusta. Está muy bien reinventarse y las nuevas tecnologías, pero la gente nos reclama competir porque este es un modo de vida sano. A la vista está que el deporte es una de las formas de generar la salud y no solo para la pandemia.Exactamente. Todos los estudios apuntan a que las incidencias han sido muy pequeñitas. Debemos valorar que el ejercicio físico es necesario para todos y la mejor manera para frenar enfermedades como el covid.Yo creo que sí porque están en muy buen estado de forma. Además, cuando hablas con ellos, los ves con ilusión y tienen una visión de futuro a corto plazo. Desde la Federación estamos potenciando el programa de tecnificación en el CAR, y vamos a volcar todo nuestro esfuerzo para que estos atletas puedan tener las mejores condiciones para seguir entrenando y que puedan estar en Tokio.Es fundamental la formación. En la Federación seguimos apostando por los cursos de entrenadores. Podemos tener muy buenas instalaciones, pero si no tenemos gente capaz de llevar y gestionar las escuelas, difícilmente será posible sacar grandes deportistas. Uno de los proyectos es hacer una formación continuada a lo largo de la temporada para poder ayudar a los entrenadores. No debemos olvidar que la formación es la base principal de cualquier deporte y vamos a dar la oportunidad a todos los técnicos que entrenan a atletas de tecnificación a tener cabida en las mismas.Tenemos que pensar que la mujer no es que no esté capacitada, sino que por la maternidad se incorpora a estos cargos más tarde. Yo empecé la maternidad pronto y ahora me encuentro en un momento donde más o menos mis hijos están criados y estoy más desahogada para llevar a cabo esto. No es una cuestión de que no queramos, sino que es más tarde porque la mujer se incorpora más tarde porque ser madre implica una carga familiar, ya que hay cierto tiempo de la vida de un hijo donde es para las madres. Cuando coges un puesto de estos tienes que renunciar a ciertas cosas familiares y tiene que haber un apoyo de la gente más cercana, algo que se complica con el covid.De momento a nada. Mi objetivo deportivo este año no va a ser muy ambicioso, pero sí que me gustaría seguir con la competiciones. Este verano hice mi primer campeonato máster, que me encantó porque es más relajado y no quiero renunciar a eso porque me motiva. El problemas es que voy a tener más limitación de tiempo y tendré que organizarme. De momento no he tenido que renunciar a nada, continúo con mi trabajo de entrenadora, me sigo entrenando y llevo adelante la familia. Además, cada vez que tengo una reunión con un comité de la Federación me da más energía y ganas de continuar trabajando porque tengo un grupo tan apasionado y entregado, que contagia. Veo que la gente tiene ganas de seguir creciendo. Para mí el atletismo es un modo de vida, yo disfruto haciendo esto, no es una carga irme un fin de semana a una competición o reunirme con un grupo de personas que quiere trabajar para mejorar y hacer también un deporte más inclusivo y atractivo. Estoy disfrutando mientras realizo este trabajo.Lo primero que queremos hacer es dar la posibilidad a las escuelas de competir y para ellos hemos creado un proyecto de competiciones por zonas. Y también continuar con un trabajo muy meticuloso para que el atletismo sea un referente para muchos, no solo a nivel de iniciación, también para los que lo hacen de forma amateur. Ahora vamos a apostar por llegar a un acuerdo con federaciones de deporte adaptado para trabajar conjuntamente con ellos y que sea más inclusivo. Queremos ir más allá y darle más cabida al deporte inclusivo.Quiero que afrontar yo el cargo sea un referente para la mujer, que dentro de la Federación no solo tengamos mujeres que compitan, sino que haya una buena estructura trabajando, y dentro de todos los grupos hay mujeres, como también las hubo en la etapa anterior con Juanma Molina. Tenemos que ser equipos de mujeres y hombres formados y capacitados, que no sea noticia que una mujer sea presidenta de la Federación, sino que se normalice.