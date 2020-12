Cómoda victoria del UCAM en el Palacio

El UCAM Murcia CB no ha dado lugar a la sorpresa frente al Acunsa Gipuzkoa Basket y ha logrado sumar su séptima victoria de la temporada de forma plácida (90-73). El conjunto universitario fue muy superior a su rival desde el inicio y salvo un tramo del tercer cuarto en el que aflojó el pistón, tuvo controlado el partido en todo momento. Los de Sito Alonso se recuperan así de la imagen ofrecida frente al Unicaja el pasado domingo, y afrontan un parón de unos diez días antes de encarar el sprint final del 2020 en el que se medirán al Valencia Basket, Joventut y Obradoiro. El alero DJ Strawberry regresó al parqué, después de algo más de un mes con molestias, y fue capaz de anotar 11 puntos en su casillero. En ese aspecto, Radovic y Frankamp, ambos con 14 puntos fueron los máximos anotadores del UCAM. Por su parte, el Gipuzkoa Basket, muy mermado desde el principio del curso, tan solo fue capaz de plantar cara gracias los puntos por dentro de Echenique (15) y Radoncic (14), en su regreso al Palacio tras ser rescindido el pasado curso, y los triples de Pere Tomás.



Primer cuarto

Segundo cuarto

Tercer cuarto

Último cuarto

El UCAM comenzó el partido muy concentrado en defensa y a ráfagas en ataque. Pero le bastó para dominar el marcador durante los primeros compases, a pesar de que Echenique y Radoncic se convirtieron en la única amenaza del Gipuzkoa Basket. El pívot visitante y el montenegrino, quien regresaba por primera vez al Palacio tras ser rescindido el pasado curso, llevaron el peso anotador de los de Marcelo Nikola ante un UCAM que encontró a DiLeo y Strawberry sus mejores bazas (12-8). El exterior regresó al parqué después de algo más de un mes arrastrando molestias físicas y lo hizo con un tapón a Echenique y un triple desde la esquina (14-10). Con las rotaciones, apareció por primera vez Conner Frankamp con un triple lejanísimo que neutralizó Okouo con un 2+1 en la siguiente acción (19-15). El equipo donostiarra supo mantenerse al rebufo en el primer cuarto pese a sus dificultades, pero el UCAM trabajó al máximo los últimos ataques para lograr una ventaja de diez puntos al término del primer cuarto (25-15).Radovic y Strawberry castigaron al Acunsa Gipuzkoa Basket en los primeros compases del segundo cuarto, hasta que Span anotó un triple lejanísimo para los visitantes (32-23). Tres tiros libres de Peter Jok, tras capturar un rebote defensivo, y un triple de Frankamp confirmaban la superioridad del UCAM en la pista pese a que los donostiarras fallaron un par de acciones bajo el aro (38-23). A falta de seis minutos para el descanso, el equipo murciano ganaba por 15 puntos de diferencia aunque la comodidad del UCAM se rompió con la tercera falta de Cate, tras una brillante canasta en la pintura ante Echenique (43-27). Eso ayudó a despertar al Gipuzkoa Basket, con dos acciones de Radoncic, y darle un mordisco al marcador cuando el equipo universitario tuvo oportunidad para irse a los 20 puntos de distancia. Sito Alonso se vio obligado a tener que pedir tiempo muerto y el UCAM entendió el aviso con un rápido parcial de 5-2 a falta de dos minutos para el descanso y mantuvo el +19 con el que se llegó al descanso (54-35).La segunda parte parecía que iba a mantener el mismo guion después de que el Gipuzkoa Basket anotase seis puntos de forma rápida con un 3+1 de Pere Tomás (56-41). Pero eso activó a los visitantes un poco más, sobre todo en ataque, aunque no fue suficiente ni para parar al UCAM ni para meterse en el partido. Frankamp volvió aparecer con dos triples consecutivos y Radovic sufrió una antideportiva que volvió a dejar el marcador en el mismo punto (63-44). Sin embargo, un parcial de 3-9 para el Acunsa GBC cuando el UCAM jugaba más plácidamente, volvió a dar un toque de atención a los de Sito Alonso. De hecho, el técnico madrileño buscó mantener la intensidad anterior con la entrada de Jok, Cate y Strawberry pero de poco sirvió al mandar a Echenique al tiro libre para colocar a los suyos a once de distancia (68-57) cuando restaban dos minutos para el encarar el último cuarto. La tercera falta de Echenique fue un soplo de aire fresco para un UCAM empeñado en complicarse el partido al encadenar varios ataques fallidos, pero eso no evitó que el Gipuzkoa Basket se diera por vencido (73-59).LUna canasta más tiro adicional de Cate parecía tranquilizar al UCAM. Pero todo lo contrario, Echenique, en su vuelta a pista, fue capaz de capturar hasta tres rebotes ofensivos antes de anotar y Peter Jok se fue eliminado por faltas. Tan solo un triple de David DiLeo dio algo de respiro en los primeros minutos del último cuarto al colocar el 79-62 en el marcador. Los problemas en el rebote continuaron para los universitarios y Sito Alonso optó por Strawberry para aportar más veteranía junto a Bellas en el quinteto en pista. El UCAM tenía a su favor la capacidad de jugar con el marcador y en reloj al mismo tiempo, pero Span puso de nuevo en alerta a los universitarios al rebajar la distancia a 13 puntos (79-66). El cuadro murciano parecía tener que sentirse amenazado para darle el golpe definitivo al partido a pesar de que el triunfo parecía que no peligraba a falta de cinco minutos para el final (82-67). Los dos equipos no estuvieron demasiados acertados cara al aro en el tramo final, pero el UCAM fue el que menos falló y el que por momentos lo tenía más claro. Por lo que acabó logrando otro hueco de 18 puntos a falta de dos minutos y medio para el final (88-70). Sito Alonso dio entrada en los últimos compases a Rinalds Malmanis y el UCAM amarró la séptima victoria del curso (90-73).