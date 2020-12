Los descartes del FC Cartagena salvan el primer 'match ball'

El Cartagena hizo los deberes en Málaga. Los albinegros volvieron a la senda de la victoria en un estadio talismán en la historia del club, donde ya consiguieron el ascenso el pasado mes de julio. Los de Borja Jiménez vencieron en un partido de mucho trabajo y oficio, en ocasiones trabado en lances en el centro del campo. Dos goles de Alberto De la Bella y Álex Gallar bastaron para remontar el golazo inicial de Cristian Rodríguez.

Hay tres nombres que no pusieron los goles, pero pusieron mucho trabajo ´sucio´ para que el Cartagena fuese creciendo en el partido hasta acabar la segunda parte dominando el juego sin dificultad: Carlos David, José Ángel y Elady. Tres jugadores que a priori iban a ser descartados en verano firmaron un gran partido en La Rosaleda, salvando el ´matchball´ para Borja Jiménez. Si no puntuaba, el peligro de la destitución estaba muy cerca, pero no acabó siendo así. Los tapados hicieron su trabajo.

Desde la defensa, el trabajo de Carlos David fue encomiable. El defensa emeritense se mantuvo muy activo en el eje de la zaga junto a Andújar. La habitual pareja de centrales del Cartagena durante el año pasado volvía a compartir minutos en el campo como titulares, esta vez en Segunda. La última vez que pudimos verlos juntos fue frente al Cádiz B, el pasado mes de febrero. Ya queda lejos. Ambos firmaron un partido muy serio, comprometiéndose mucho en las tareas de recuperación y achicando balones.

De sus botas salieron tres despejes, además de ayudar considerablemente en la salida de balón: acertó el 74% de sus pases, con una especial participación en la zona de construcción del juego albinegro. No sería demasiado descabellado pensar que de ser un descartado y casi relegado al banquillo como un recambio, pudiera volver a ser un titular habitual a partir de ahora.

En la construcción de juego y en la zona de ´destrucción´ del juego rival tenemos que hablar del papel de José Ángel. El centrocampista sevillano encadenaba su cuarta titularidad consecutiva tras volver de su lesión, acompañado de Clavería en el centro del campo. Jurado dio un recital: ganó cuatro duelos aéreos, ocho duelos en el campo, bloqueó un disparo, y además hizo dos intercepciones al balón y dos despejes.

El sevillano consiguió destruir la construcción del juego del conjunto boquerón. Los de Pellicer estaban sufriendo mucho por dentro gracias al trabajo de la medular albinegra, por tanto, no les quedaba más remedio que tirar diagonales hacia la banda donde Rahmani fue el principal peligro. José Ángel también estuvo participativo en el ataque, auxiliando a sus compañeros en ambas bandas. En total, tuvo un acierto total del 81% en efectividad de pases, algo que contrasta con su participación frente al Espanyol, donde no llegó a ser tan relevante. José Ángel se está ganando a pulso seguir siendo uno de los once titulares del conjunto albinegro.

En la delantera un nombre destaca por encima del resto: Elady Zorrilla. El jienense está de dulce en los últimos partidos: tres goles y una asistencia son los últimos registros que ha conseguido el de La Puerta de Segura. Elady estuvo muy participativo y voluntarioso en la banda izquierda, conectándose bien con De la Bella, muy incisivo por la banda izquierda. El Cartagena consiguió por esta banda la profundidad que le había faltado en partidos anteriores.

Además, el jienense participó en las dos jugadas en las que se marcaron los goles albinegros en La Rosaleda. Elady protagonizó una buena acción por el perfil derecho, intentando zafarse de la defensa costasoleña, pero recibió falta en una posición muy peligrosa. Álex Gallar fue el encargado de botar esa falta y conseguir el gol del empate con un gran golpeo de balón que batió a Juan Soriano. El meta boquerón reclamó fuera de juego, pero el disparo fue directo. El segundo gol vino de sus botas en una gran jugada: Álex Gallar robó cerca del área y abrió para la banda izquierda, recibió Nacho Gil que vio a De la Bella encarando hacia portería, el lateral hizo la pared con Elady y el jienense le sirvió el gol en bandeja al experimentado defensa catalán. Asistencia del jienense para De la Bella para culminar una remontada en la que los descartados tuvieron un papel protagonista.

El Cartagena ha superado la ´crisis´ de resultados en la que estaba inmerso consiguiendo una victoria muy importante, implicando a futbolistas como Carlos David cuyo papel parecía que iba a ser testimonial, y volviendo a dar una imagen de equipo compenetrado. Cuatro partidos quedan para el final de la primera vuelta frente a cuatro rivales que actualmente están por debajo del Cartagena. Toca confirmar la salida de esa crisis, y la siguiente cita será ante el Sabadell.