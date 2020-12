Real Murcia - UCAM: Derbi de pistoleros reivindicativos

El grana se ha reencontrado con el gol y el universitario se ha puesto las pilas para recuperar su mejor nivel

Cuando Rafael Fernández ´Chumbi´ inició su tercera pretemporada con el Real Murcia, el delantero aguileño sabía que estaba condenado a lucir el peto de suplente. Así se lo había hecho ver Adrián Hernández. Con la confianza absoluta del director deportivo, el técnico grana le dejó claro que prefería a otros compañeros. El propio jugador lo reconocía en una entrevista televisiva en La 7 justo unos días antes de que comenzara la Liga. «Me dijo que no tenía la misma confianza en mí que la pasada temporada, que prefería a otros jugadores», explicaba, añadiendo que «esto es parte del fútbol y yo no voy a bajar los brazos».

No los ha bajado hasta el punto de que después de siete jornadas disputadas, Chumbi es el futbolista del Real Murcia que más ha levantado los brazos en lo que va de liga. Lo ha hecho para celebrar los cuatro goles que le han permitido superar a las primeras de cambio las cifras del pasado curso y recuperar no solo la confianza de Adrián Hernández sino también de un sector de la afición que pensaba que ya no volvería a ser el Chumbi de antes de la lesión de gravedad que sufrió en el Lorca FC.

La misma rabia con la que Chumbi celebra cada uno de sus goles es la que aparece en el rostro de Aketxe cada vez que ha ayudado al UCAM Murcia en su imparable inicio liguero. Y es que tanto el delantero grana y como el universitario, que se verán las caras el próximo domingo en Nueva Condomina, han sabido sobreponerse a un mal momento y a la desconfianza de sus entrenadores para convertirse en los líderes en ataque de sus equipos.

Si antes de empezar la pretemporada Adrián Hernández avisaba a Chumbi de que no estaba en la lista de sus favoritos; a lo largo del periodo de preparación veraniega José María Salmerón se dio cuenta de que Aketxe estaba lejos de su mejor nivel. Mientras que el aguileño se puso las pilas, el vasco siguió aumentando las dudas de su entrenador, hasta el punto de que en los últimos días del mercado, Pedro Reverte, director deportivo universitario, intentó buscarle una salida. Pese a que una temporada antes había marcado diez goles en 28 jornadas, siendo uno de los pocos que se salvó de la debacle, Aketxe se había dejado llevar, no consiguiendo coger el punto físico que exigía Salmerón.

No salió Aketxe. Como tampoco abandonó Chumbi el Real Murcia. Y a día de hoy, tanto el vasco como el aguileño se han ganado la titularidad en la liga. Con cuatro goles el murcianista y tres el universitario, ambos serán la referencia atacante de sus equipos en el derbi capitalino que se disputará el domingo en Nueva Condomina y ambos intentarán seguir aumentando sus cifras goleadoras.

Chumbi, que abrió el marcador frente al Sevilla Atlético (1-1) y el Recreativo Granada (1-2), y lideró la victoria contra el Linares con dos tantos (3-0), lleva cuatro dianas en 514 minutos, siendo titular en las siete jornadas disputadas.

Aketxe, por su parte, tuvo que remangarse de inicio. Suplente en los dos primeros partidos, empezó a mandar mensajes cuando marcaba el tanto de la victoria ante el Sevilla Atlético -saltó al campo en el 55 y marcó el 0-1 en el 90-. Lleva cinco semanas de titular y sus tres goles han sido decisivos. Gracias a su primer gol se ganaba a los sevillistas y con su segundo tanto se remontaba a El Ejido (2-1). Este mismo domingo abría el triunfo contra el Yeclano.