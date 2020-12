La inercia del líder

Los de Sandroni no aguantan el ritmo y se hunden en la tabla.

Victoria de líder. Victoria del UCAM Murcia. Se van a cansar de leer esta última frase en los próximos meses porque es más que probable que siga sucediendo. Salmerón ha conseguido armar un bloque muy fiable que se entrega al máximo en cada partido. Si a eso le unimos la calidad de sus futbolistas, te sale un UCAM Murcia que por el momento, no tiene fisuras. Ni por la espalda, ni por arriba, ni al contraataque ni a través del juego posicional. Charlie Dean y Josete Malagón han conseguido hacer de este equipo un muro que solamente ha encajado dos goles en las primeras siete jornadas. Y es aquí donde radica el éxito de este equipo. Sería injusto destacar solamente a los dos centrales ya que el trabajo defensivo empieza por Aketxe y termina por Biel Ribas. Todos los jugadores parecen tener un objetivo en mente y ese no es otro que el ascenso. La entidad de la Universidad Católica de Murcia estaba deseosa de resultados después de varios proyectos fallidos y parece que por fin, el trabajo ha dado sus frutos justo en el año que más falta hacía.

Tenía una prueba difícil en La Constitución el líder. El Yeclano, a pesar de un mal inicio, siempre es un hueso duro de roer. Y más en su campo y con su público, que volvía parcialmente después de nueve meses que se han hecho una eternidad. Con el empuje de su público salió el Yeclano, mostrando un fútbol semejante al de la histórica campaña pasada. Superó al UCAM Murcia en intensidad y presión e incomodó mucho a la zona de creación. No hubo muchas ocasiones a lo largo de la primera parte, pero las pocas tuvieron color azul celeste. Karim Aboubakar tuvo la más clara del Yeclano en esta segunda mitad después de superar a Charlie Dean en el área. Disparó cruzado con la pierna derecha y se fue desviado por muy poco. Poco más del Yeclano en la primera mitad. Pero más por el buen hacer defensivo de los de Salmerón que por la falta de ideas propias. Las defensas se estaban imponiendo, tal y como estaba escrito en el guión previo al partido. Tampoco pudo superar con facilidad las líneas defensivas propuestas por Salmerón, que renunció a de Vicente por Adri León en el doble pivote para tener más presencia y físico en la medular. Lectura acertada del almeriense en un campo con las dimensiones tan ajustadas. Volvió a apostar por Viti por segundo partido consecutivo en detrimento de Chacartegui, que no había empezado la temporada pero que se ha visto relegado al banquillo en las últimas jornadas. El UCAM Murcia, en la primera mitad, solo pudo acercarse a la meta de su exportero Gianni a balón parado. Santi Jara, de estrategia, colgó un córner al segundo palo y Pablo Espina remató con una volea al lateral de la red. Poco más sucedió en los primeros cuarenta y cinco minutos. El partido estaba siendo poco vistoso, de los típicos de Segunda B. Pelotazo arriba y a luchar. Fútbol de barro que tiene su encanto en el ámbito sentimental pero que son nada atractivos a los ojos del espectador.

Se llegó con el marcador inicial al descanso con una buena imagen del Yeclano que estaba peleando el partido y llevándolo a su terreno. Y así comenzó la segunda mitad. De igual manera los de Sandroni salieron enchufados y Vaquero pudo haber cambiado el rumbo del partido con dos ocasiones muy claras. La primera, tras un pase atrás de Fenoll que disparó fuera por muy poco y la segunda, con un disparo lejano. Fueron los dos únicos resquicios que permitió el UCAM en toda la segunda mitad. Le vio las orejas al lobo y metió una marcha más a la vez que el Yeclano comenzó a empequeñecerse. Avisó Carlos Tropi con un disparo lejano que se marchó alto por muy poco. Gran trabajo el que hace el centrocampista, que suele ir de tapado pero es el que dota de equilibrio al UCAM Murcia.

No es una sorpresa la calidad que atesora el delantero del UCAM Murcia. Por eso sorprendió a propios y a extraños que estuviera más fuera que dentro en el último tramo del mercado estival. Lo de Aketxe no es nuevo. Ya hizo un gran papel en Cartagena y la temporada pasada con el UCAM, fue el máximo goleador con diez dianas. Esta temporada la empezó desde el banquillo y salió a rescatar en Sevilla los primeros tres puntos del UCAM ´in extremis´ en el minuto 90. Mucho cariño le tiene a ese minuto, pues en la jornada cuatro ante el Linares, volvió a decidir el partido en ese minuto para volver a dar la victoria a su equipo. Contra el Yeclano, no quiso sufrir innecesariamente y se adelantó a su minuto fetiche para encarrilar el partido. Cazó un balón largo y se adentró con la pelota hasta casi el área pequeña y, en esas posiciones, Aketxe no perdona. Con un disparo cruzado superó a Gianni e hizo el 0-1, su tercer gol en la liga que dejó muy tocado al Yeclano, que veía cómo todo el esfuerzo realizado estaba siendo en vano.

No le sentó nada bien a los de Sandroni el 0-1 y les pesó demasiado la racha negativa. No hubo reacción por su parte y bajaron los brazos antes de tiempo. Aún quedaba media hora pero para el Yeclano ya había terminado. La afición, intentó animar coreando la canción del abuelo, con la estampa tan bonita que forman y que tanto echábamos de menos, pero ni así subió la moral de los futbolistas. El UCAM comenzó a dominar y la desesperación se apoderó del rival. Quitó las esperanzas por completo Josete Malagón, que se puso la capa de ´Superman´ para anticiparse a toda la zaga yeclana y poner el definitivo 0-2. Ese gol terminó de congelar a los jugadores y a todos los aficionados que retornaban a La Constitución. Y no me refiero a la gélida tarde que hacía en Yecla.

Los de Sandroni, inmersos en una espiral de resultados negativos, fueron incapaces de reaccionar y se pudieron ir goleados finalmente. La madera y Gianni evitaron dos goles más del UCAM Murcia que habrían dejado un resultado mucho más abultado que ese 0-2 final. Tiene mucho que mejorar el Yeclano si no quiere pasar apuros de aquí al final de la primera fase. Con el empate del Lorca Deportiva, se quedan como el farolillo rojo en solitario del subgrupo y a siete puntos del Betis Deportivo, que marca los puestos de ´salvación´. Por su parte, el UCAM Murcia tratará de seguir el firme camino que ha encontrado a través de la solidez defensiva como su sello principal. Pase lo que pase en las próximas jornadas, los universitarios ya se han asegurado ser primeros de aquí al final de la primera vuelta.

"Hemos sido mejores en la primera parte"

El UCAM sigue lanzado a por su objetivo. No tenía un partido fácil Salmerón ante el Yeclano y lo solventaron con una gran segunda mitad. «El partido en La Constitución siempre es muy disputado. Hemos concedido muy poquito y en la segunda parte intuíamos que íbamos a poder tener nuestras jugadas para llevarnos el partido. Quizá en la primera parte nos ha costado más llegar, por las características del partido y por tener un campo muy estrecho con el rival muy cerca, pero conforme han pasado los minutos hemos estado mucho más en campo contrario», declaraba Salmerón.Se muestra también muy satisfecho del trabajo y la actitud del equipo a la hora de seguir las instrucciones previas al partido. «Hemos cumplido una de las premisas que teníamos clara, el no conceder apenas faltas por su potencial a balón parado. Hemos sido muy resolutivos y estoy muy satisfecho con lo que está haciendo el equipo, en todos los partidos acabamos siendo superiores que el contrario y seguimos haciendo méritos para ganar los partidos», admite orgulloso.No le está yendo nada bien la temporada al Yeclano. A pesar de haber cuajado una buena primera mitad, no han obtenido premio alguno. «Hemos estado un puntito mejor que ellos en la primera parte con lo difícil que es. Ya en la segunda, hemos tenido nuestra oportunidad para ponernos 1-0, pero si no lo aprovechas pasa lo que ha pasado, que en la siguiente Aketxe ha mostrado la diferencia en cuanto a determinación», expresa Sandroni, que ya se olía lo que el gol suponía. «Ponerse 0-1 contra un equipo que apenas recibe goles ya estaba claro lo que significaba».Pese a la derrota, Salmerón quiere resaltar lo positivo que ha tenido el Yeclano en el partido, en parte, gracias a la vuelta de la afición. «He visto mejor al equipo, más respaldado al sentir cerca a la gente. Agradezco el apoyo de la afición y debemos de volver a enamorarla con nuestro trabajo, el no poder ofrecerles una victoria es algo que no me deja dormir. El primer paso es dejar de perder, el equipo en cuanto a pelea no se le puede reprochar nada y el club ni ha bajado los brazos ni los va a bajar», afirma optimista Sandroni.