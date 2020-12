Pedro Alberto Benito Ponomar: "Durante el confinamiento empecé a hacer vídeos tontos en TikToK y ya tengo unos 430.000 seguidores"

Pedro Alberto Benito Ponomar (Cádiz, 27 de marzo de 2000) es un delantero que juega en el filial del UCAM Murcia. Jugó en el Almería, Swansea y Anorthosis antes de emprender una aventura en Estados Unidos, donde estudió Marketing. Hijo del exfutbolista Alberto Benito, durante el confinamiento se adentró en la red social TikTok, donde ha tenido una gran impacto gracias a su desparpajo y gracia.

¿Cómo empezó a jugar al fútbol?

Mi padre fue futbolista, jugó en el Cádiz y ha sido director deportivo del Almería durante muchos años, y de ahí me llega la sangre de futbolista. Al principio, hasta los tres años, no me gustaba nada el fútbol, pero a partir de los cuatro empecé a entrenar todos los días, jugaba en dos equipos a la vez y se despertó la pasión por el fútbol en mí.



¿De qué equipo era de chiquitito?

Del Cádiz y soy del Cádiz a muerte. De hecho, voy todos los años a los ascensos, y esta temporada, a pesar del coronavirus, estuve allí. Desde pequeñito del Cádiz y ahora también del UCAM, por supuesto.



¿Y cómo acaba un chico que se ha recorrido medio mundo en Murcia?

Me salió la oportunidad de venir al filial del UCAM cuando estaba en Estados Unidos. Yo quería regresar a España para seguir mi carrera futbolística y aquí encontré una ocasión muy buena, con un club grande y con futuro.



¿Estaba cansado de Estados Unidos?

Básicamente regresé por el fútbol y porque me ofrecían la oportunidad de estudiar una carrera universitaria. En España es difícil hacerlo, pero en la UCAM sí que puedes. Allí me ofrecían la posibilidad de pagarme una carrera, allí son muy caras, a la vez que jugaba al fútbol, pero quería jugar a un buen nivel.



¿Siempre ha llevado bien los estudios?

Siempre. La carrera que inicié en Estados Unidos, que es Marketing, estoy a punto de acabarla, y ahora he empezado en la UCAM Ciencias de la Actividad Física del Deporte.



No da el perfil de futbolista al uso, ya que muchos abandonan los estudios pero en su caso no ha sido así.

Sí porque lo he visto en casa. Por muy bien que me vaya el fútbol, solo son 20 años de mi vida y luego queda mucho por delante. Soy una persona con muchas curiosidades, ambiciones y me gusta prepararme en otros ámbitos, no me gusta cerrarme a otros ámbitos. Hay tiempo para todo porque siempre he querido aprender y después del fútbol me queda mucha vida. Zidane también tiene que hacer algo después del fútbol.



¿A través de estudiar Marketing le llamaron la atención las redes sociales?

Siempre he sido muy alegre, me ha gustado hacer videos y he sido muy original. Las redes sociales me abrieron el camino para promocionarme porque hay un campo de emprendimiento muy amplio. La verdad es que me ha venido muy bien estudiar Marketing para saber cómo funciona el tema y me han venido marcas.



¿Cómo se le ocurrió meterse en este mundo?

Fue durante el confinamiento. Empecé a hacer vídeos de risa y graciosos en una plataforma que se llama tik tok porque me aburría. Yo siempre había hecho videos tontos para mis amigos y me decidí a compartirlos con el resto. Desde entonces ha sido un no parar. Ahora mismo tengo 430.000 personas que me siguen. El otro día fui a un partido a Churra y había diez chicos en la puerta esperándome para hacerse fotos, una locura. En cualquier ciudad me paran los chavales para pedirme autógrafos. Ha sido un boom increíble en solo seis meses.



¿Y cómo llegó a Tik Tok,que es una red social no muy extendida en España?

Empecé a hacer vídeos en Youtube en enero y me tiraba editando horas para que me vieran cien personas. Pero un día se me ocurrió hacer uno de 15 segundos en Tik Tok y me dio 70.000 visitas. Entonces vi que ahí había potencial y me tiré tres meses subiendo diez videos al día.





@pedrobenito9 Si después de los Exámenes nos hiciesen Rueda de Prensa: ? original sound - Pedro Benito

Sí, aunque en los primeros seis meses no gané nada, solo donaciones de la gente. Ahora es cuando se está empezando a monetizar porque hay marcas que me pagan y las mismas plataformas también están pagando. No gano mucho, pero sí que recibo algo.Bueno, más o menos, tengo cierta autoridad en la plataforma porque soy bastante conocido.En todas porque al final te vas abriendo camino. Tengo en Instagram, Youtube y ahora Twich.Es una plataforma de directos muy fácil de manejar porque te pones delante de la cámara y te pones a transmitir. También es una buen fuente de ingresos.Ahora no, pero quizás algún día, pero mi prioridad es el fútbol. Las redes sociales me sirven como diversión y divertimento.A principio me daba un poco de vergüenza porque no me veía casi nadie, unas cien personas. Pero cuando te va viendo más gente y hace gracia€ Bueno, al final es que no tengo mucha vergüenza, no me importa mucho.Se me ha pegado mucho, sobre todo el desparpajo.Por supuesto. En el colegio nos vestíamos, hacíamos fiesta y me encantan las chirigotas, aunque nunca he podido ir al Teatro Falla a verlas.Yo siempre digo que es porque estoy muy tocado de la cabeza. Siempre me ha gustado mucho el humor y he visto muchas películas de ese estilo. Me voy inspirando en cosas del equipo, experiencias que me van pasando y las plasmo en un vídeo.Bueno, no tienen por qué ser graciosas, solo hay que darle ese punto de humor.Que haga lo que quiera. Yo simplemente entretengo a la gente y cuento mi vida. Cuento mi rutina como estudiante y futbolista. Mi padre siempre me ha dado rienda libre. Al principio le dije un día que tenía 10.000 seguidores y no me dio mucha bola, pero el punto clave fue cuando un día iba con él por Cádiz, después de la cuarentena, y unos chavales me pidieron hacerse una foto conmigo en lugar de con él, que allí es muy conocido.He visto un equipo profesional, con unas instalaciones de un club de Primera División y con mucho potencial. El primer equipo está en Segunda B con aspiraciones de subir, pero ahora mismo solo pienso en jugar en Tercera e ir subiendo poco a poco. Mi meta es ser futbolista profesional. Los estudios y las redes sociales las tengo como un complemento, pero mi prioridad a día de hoy es el fútbol. Ahora estoy en buen sitio, en un buen escaparate.Había estado de visita, pero realmente nunca me había planteado vivir aquí.Al final hay que estar muy fuerte psicológicamente, saber que un gol puede ser un balón aislado, pero que hay muchas acciones durante un partido. Hay que tener paciencia, no desesperarte y la que tienes intentar meterla. Y si no entra el gol, al día siguiente entrenar más y más fuerte para marcar el domingo siguiente.Te diría que a veces más horas que a los entrenamientos con el equipo, aunque yo también me entreno por mi cuenta. La redes sociales también te exigen estar pendiente todo el día porque te llegan mensajes al móvil. Y en cuanto a los estudios, tengo la suerte de que la UCAM me facilita los horarios para poder compaginarlo todo. Estoy muy ocupado, pero lo prefiero porque ese tiempo libre al final quizás me lo tiraría haciendo el tonto, y si hago el tonto, que sirva para algo.Suele pasar. La inspiración la consigo viendo mucho y apuntando las ideas que me llegan. Yo no grabo todos los días, sino que uno que tengo muchas ganas, grabo muchísimos, como para toda la semana, y luego hago cosas aisladas. En Youtube, por ejemplo, hago tres un día y se los paso al editor para que él los monte. Antes lo editaba yo, pero ahora he delegado un poco. Está claro que hay días que tienes más ganas que otros, incluso los hay que no te apetece nada.Mis amigos se parten de la risa. Al principio flipaban porque me veían en todos sitios, pero al final es que me gusta combinar varios ámbitos, no hacer solo una cosa.Sí porque me río mucho, pero aunque no me quiero cerrar puertas, no me veo como humorista nunca, solo me gusta entretener a la gente, reírme y ser feliz, y todo eso me gusta compartirlo.