Dos zarpazos del UCAM Murcia hunden más todavía al Yeclano Deportivo

Sigue en racha el UCAM Murcia. El Yeclano claudicó ante el conjunto universitario en la vuelta del público a La Constitución. Empezó bien el equipo de Sandroni e incomodó al líder durante toda la primera mitad. No aprovechó sus ocasiones y como viene siendo habitual, el equipo de Salmerón subió sus prestaciones en el segundo acto y fue muy superior. Un zarpazo de Aketxe en el 60 y un remate de cabeza de Josete en el 76 dejaron el partido sentenciado a favor del UCAM Murcia que sigue intratable en su busca por el ascenso.

El Yeclano y el UCAM Murcia se enfrentaban en un duelo de rachas. Los de Sandroni, antes del partido no habían estrenado el casillero de victorias y todo lo contrario para los universitarios, que iban líderes en la clasificación sin conocer la victoria. La moral también llegaba en dos situaciones muy diferentes. El Yeclano, como viene siendo habitual en la temporada, perdió los tres puntos en la recta final del partido contra el Murcia. Mientras, el UCAM vencía ante el Lorca y era más líder que nunca. Solamente la presencia de público en La Constitución recompuso la moral de los de Sandroni.

Salió el Yeclano con Gianni, Bryan Bonaba, Ayoze, Chino, Pedro García, Selfa, Vaquero, Javi Saura, Aboubakar, Alberto Oca, Víctor Fenoll. Por su parte, Salmerón apostó por la entrada de Adri León y Xemi en detrimento de De Vicente y Javi Moreno. El once universitario lo formó Biel Ribas, Johan, Charlie Dean, Josete, Viti, Adri León, Tropi, Santi Jara, Xemi, Pablo Espina, Aketxe. Desde el principio, el Yeclano se llevó el partido a su terreno y mostró una de las mejores versiones del equipo esta temporada. Coincidió con la vuelta del público a La Constitución, que le dio ese aliento para poner en aprietos al equipo universitario. Varias llegadas con peligro de Karim Aboubakar en el primer cuarto de hora intimidaron la portería de Biel Ribas, pero sus disparos se marcharon desviados por poco. El Yeclano, con la presión que le caracterizaba la temporada pasada se estaba convirtiendo en un rival molesto para el líder, que no consiguió en ningún momento de la primera parte hacerse con el control del esférico.

No estaba siendo un partido muy vistoso. Típico de la Segunda B y típico de un campo con las dimensiones de La Constitución. Los dos equipos buscaban hacer daño con balones largos, pero las defensas estaban bien plantadas en el terreno de juego. El UCAM Murcia solo tuvo una ocasión de peligro en un saque de esquina que centró Jara y empalmó de volea Pablo Espina. El disparo se estrelló en el lateral de la red y se llegó con el resultado inicial al descanso.

Salió el Yeclano con la misma buena actitud de la primera parte y a punto estuvo Vaquero de hacer gol en dos ocasiones. La primera, después de un centro de Fenoll atrás que se marchó por muy poco y la otra con un disparo lejano. Después de eso, se vino abajo el equipo de Sandroni y el UCAM, como suele hacer en las segundas mitades, empezó a crecer al ritmo de Aketxe. El ariete vasco, que tenía un pie y medio fuera en el mercado invernal, está demostrando que la decisión de quedarse con él fue un acierto. Cazó un balón largo al espacio y se plantó delante de la portería de Gianni Cassaro y ahí, Aketxe, es letal. No falló y adelantó al UCAM Murcia en un partido que parecía abocado al empate desde el inicio.

Intentó reaccionar el Yeclano con más fe que fútbol pero no le llegó. Por primera vez en el partido, el UCAM llevó el partido a su terreno y apenas se estaba jugando al fútbol en los minutos posteriores. Salmerón no quería sufrir hasta el final y Josete tampoco estaba dispuesto a hacerlo. Se puso el traje de Superman y con una gran suspensión en el aire, cabeceó el 0-2 después de un saque de córner de Viti. Se congeló La Constitución y no precisamente por el frío. Todo el trabajo de Sandroni se vino abajo con el segundo gol del UCAM Murcia, que dominó a placer a raíz del segundo gol y pudo ampliar más la renta. Un remate al palo de Tropi, que se ha afianzado en el centro del campo por delante de Rafa de Vicente, un gol anulado por fuera de juego de Aketxe y un mano a mano de Alberto Fernández fueron las ocasiones que disfrutaron los universitarios para aumentar la distancia. Finalmente, el partido se quedó con un 0-2 que deja al UCAM Murcia aún más líder del subgrupo y al Yeclano un poco más hundido en la tabla.