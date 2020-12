Victoria para coger aire

Los de Borja remontaron el gol inicial con los tantos de Gallar y De la Bella

Tardó en llegar. Se hizo de rogar, pero ha terminado llegando. El Cartagena rompió su mala racha venciendo al Málaga en La Rosaleda después de un nefasto mes de noviembre que hundió a los albinegros. Los goles de Álex Gallar y De la Bella le dan los tres puntos y hacen que tanto el equipo como Borja Jiménez tome aire de cara a los próximos encuentros. El estadio malaguista volvió a ser talismán para un Cartagena que dormía más lejos del descenso y que dio un golpe encima de la mesa para reaccionar.

Salió el técnico abulense con algunas variaciones en el once inicial con respecto al partido disputado el pasado miércoles ante el Espanyol en el Cartagonova. Especialmente en la zona defensiva, donde hubo hasta tres modificaciones. La principal se produjo en la portería, donde Marc Martínez recuperó la titularidad en el lugar en el que hizo historia con la camiseta del Cartagena dándole el ascenso en detrimento de un Marcin Bulka que después de tres encuentros consecutivos volvía al banquillo. También regresaba a la titularidad del centro de la zaga David Andújar, que tres cumplir sanción frente al Espanyol estaba disponible. Junto a él, otro que llegaba de cumplir sanción. En este caso Carlos David regresaba tras los dos partidos que tuvo que cumplir por la expulsión frente al Mallorca.

Con los laterales inamovibles, quienes se cayeron del once en el medio fueron Carrasquilla y Aguza para que entraran Clavería y Nacho Gil. Este último fue el cuarto jinete de un ataque completado por el tridente formado por Álex Gallar, Elady y Rubén Castro. Enfrente iba a estar un rival que llegaba peleando por meterse en los puestos de play-off de ascenso y con una racha contraria a la del Cartagena. Además, en las filas locales estuvo un Josua Mejías que se reencontraba con su antiguo club.



Otra vez en el alambre

Comenzó el Cartagena tratando de llevar la iniciativa del balón para tener el control del juego desde el inicio a diferencia de los últimos encuentros aunque lo hizo de forma mansa y sin apenas profundidad. No tardó el conjunto de Sergio Pellicer en meterse en el encuentro y tratar de ir reaccionando al inicio propuesto por el conjunto de Borja Jiménez. De hecho, apenas habían transcurrido cinco minutos de encuentro cuando llegó la primera aproximación con peligro del conjunto blanquiazul. Un centro lateral fue rematado por Orlando Sá desde dentro del área y con la cabeza enviaba el balón desviado de la portería de Marc.

Trató de ir poco a poco pisando campo y área contraria el Cartagena para comenzar a inquietar a Solano. Los primeros acercamientos llegaron a través de largas combinaciones que sin llegar a ser peligrosas, permitieron empezar a sumar hombres al ataque como la llevada por Álex Gallar que terminó con un centro de David Simón desviado a saque de esquina. Sin embargo, el peligro seguía llegando sobre la portería albinegra.

Pudo adelantarse de nuevo el Málaga en un saque de esquina en el que el balón quedó muerto dentro del área pero que no encontró remate.

No era casualidad y terminó pagándolo el conjunto albinegro –vestido ayer con la marítima-. Cuando acababa de cumplirse el primer cuarto de hora de partido llegó el castigo. Un disparo de Cristian Rodríguez se estrellaba en el larguero y le rebotaba en la espalda a Marc Martínez, que se había lanzado a tratar de detener el disparo. La mala fortuna se volvía a aliar con el Cartagena para poner por delante al conjunto malagueño.



Reacción casi inmediata

Al conjunto de Borja le costó encajar el golpe y tardó en reaccionar. Pudo llegar incluso el segundo en alguna que otra jugada de ataque del Málaga. Lombán probaba suerte desde lejos con un disparo que se marchó desviado. No obstante, teniendo mucho partido por delante, el Cartagena trató de reaccionar y lo iba a conseguir. Elady forzó una falta lateral a más de treinta metros de la portería que se dispuso a lanzar Álex Gallar. El centro del extremo catalán se fue envenenando, no llegaron los defensores ni tampoco lo hizo ningún atacando del Cartagena y se terminó colando en la portería de Soriano. El colegiado revisó el tanto en el VAR porque hasta tres jugadores estaban adelantados, pero consideró que no interfirieron en la acción y el gol terminó subiendo para poner el empate del Cartagena.



Lucidez de un veterano

Tras el paso por vestuarios y los minutos en los que midieron quién quería ir a por el Cartagena puso más empeño –o al menos le urgía más- ir a por el gol de la victoria. Y lo cierto es que el conjunto de Borja fue valiente y demostró que quería ponerse por delante. Lo intentó primero Clavería con un disparo desde lejos que se marchó por encima del travesaño. Sin embargo, cuando no se había alcanzado aún la hora de juego, llegó la jugada que iba a concederle el premio a los albinegros. Álex Gallar comenzaba una jugada en la derecha después de la disputa del bajón con Jozabed y veía más centrado a Nacho Gil. El valenciano vio la incorporación de De la Bella y, en carrera, este tiro la pared con Elady para terminar entrando en el área y definir con la pierna izquierda al palo contrario haciendo inútil la estirada de Soriano. Era el primer gol de De la Bella con la camiseta del Cartagena e iba a servir para sacar un valioso botín de La Rosaleda.

No tardó en mover el banquillo el técnico del Málaga para intentar hacer que su equipo reaccionara con hasta tres cambios de golpe. No obstante, el conjunto blanquiazul no logró estar mucho más lúcido con el balón. Y es que el Cartagena supo anular casi por completo tanto la sala de máquinas del Málaga como a sus atacantes, que apenas pusieron en apuros a Marc. De hecho, no fue hasta los últimos minutos cuando Rahmani logró marcharse por la derecha y meter un centro envenenado que no logró atajar el arquero y que tuvo que terminar despejando David Simón.

Fue una verdadera demostración de solidez y de bloque por parte del Cartagena, que aguantó hasta el final sin apenas sufrimiento y logró mantener el resultado poniéndose desde el primero al último el mono de trabajo. De esta forma consigue poner fin a la racha de seis partidos consecutivos sin ganar y toma algo de aire antes de otro decisivo partido la semana que viene ante el Sabadell.