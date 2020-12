Grosjean correrá en el GP de Abu Dabi por precaución

El piloto francés Romain Grosjean (Haas), que sufrió un grave accidente en el Gran Premio de Baréin de la semana pasada, no podrá participar en la última cita del Mundial de Fórmula 1, el Gran Premio de Abu Dabi, y no podrá despedirse en la pista del equipo estadounidense, en el que no continuará la próxima temporada.

Además, Haas F1 Team confirmó que el brasileño Pietro Fittipaldi, nieto del bicampeón del mundo Emerson Fittipaldi y que actualmente sustituye a Grosjean en el Gran Premio de Sakhir, volverá a conducir su monoplaza el 13 de diciembre en Abu Dabi, participando junto al danés Kevin Magnussen.

Mientras, Grosjean regresará a Suiza desde Baréin para seguir el tratamiento de recuperación de las quemaduras que sufrió en el dorso de las manos en el Gran Premio de Baréin el domingo 29 de noviembre.

"Es una gran tristeza no poder disputar mi última carrera en Abu Dabi y estar allí con el equipo. Junto a mi médico, hemos intentado todo lo que hemos podido recuperarme y curar mi mano, pero el riesgo de correr es demasiado grande para mi recuperación y mi salud. Tomamos la decisión de no correr, y es una de las más difíciles de mi vida, pero una de las más sabias. Echaré de menos al equipo, pero los apoyaré como siempre", apuntó Grosjean.

El director del equipo, Guenther Steiner, lamentó que el galo se vaya a perder su última carrera con Haas. "Pero todos estamos de acuerdo en que se debe tomar la mejor decisión para su recuperación. Romain ha demostrado una valentía excepcional y un espíritu asombroso en los últimos días. Sabemos cuánto deseaba poder regresar al VF-20 en Abu Dabi, y nos hubiera encantado que estuviese", indicó.

"Romain creyó en nuestro proyecto de Fórmula 1 desde el principio, se comprometió a conducir para nosotros incluso antes de que construyéramos un coche. Su gran esfuerzo nos ha ayudado a lograr este equipo joven en la Fórmula 1. Siempre le estaremos agradecidos por su fe y su compromiso. Son esas cualidades, su impulso y su ambición, las que estoy seguro de que le ayudarán en su recuperación. En nombre de Gene Haas y en mi nombre, junto con todos los miembros de Haas F1 Team, le deseamos lo mejor a Romain", concluyó.

Durante el Gran Premio de Baréin, el coche del piloto galo se tocó con el del ruso Daniil Kvyat (AlphaTauri) y se desvió de su trayectoria para irse directo a gran velocidad al guardarraíl. En el impacto, el monoplaza se vio envuelto en una llamarada de fuego, partido en dos, mientras las ruedas saltaban por los aires. Grosjean consiguió salir entre el fuego después de 27 segundos y fue ingresado en el hospital con quemaduras en ambas manos.