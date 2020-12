El UCAM se desploma ante el Unicaja

El UCAM Murcia CB ha vuelto a desaprovechar otra oportunidad para dar un golpe en la mesa (102-81). El conjunto universitario visitaba a un Unicaja Málaga con un parte de bajas que se ha ido engordando desde la pasada semana -con las ausencias de Jaime Fernández, Alberto Díaz y Axel Bouteille-, pero no ha sido capaz de poner en aprietos serios a su rival. Todo lo contario. Pese a su buen inicio de partido, el plantel de Sito Alonso se fue diluyendo sobre el parqué del Martín Carpena hasta verse forzado a tener que doblar la rodilla. El UCAM no pudo controlar la situación. El alto ritmo del partido, y el intercambio de golpes a pecho descubierto, acabó favoreciendo a los locales desde que en el segundo cuarto encontraron el acierto desde el triple. El equipo universitario retoma su actividad así, tras el parón por las ventanas FIBA, con una derrota después de haber encadenado dos victorias consecutivas. El UCAM se medirá el miércoles, en el Palacio de los Deportes y a puerta cerrada, al Acunsa Gipuzkoa Basket (18.30 horas).



El UCAM Murcia firmó un arranque muy acertado en ataque y con solidez en defensa. El conjunto unviersitario prácticamente supo sacar petróleo en la mayoría de sus posesiones durante los primeros minutos con un Jordan Davis muy entonado asistiendo a sus compañeros y encontrando espacios (2-7). Conner Frankamp inició el choque anotando con facilidad, pero el Unicaja respondió con un parcial de 7-0 que le valió para ponerse por delante en el marcador pro primera vez (9-7). No obstante, el UCAM supo reaccionar y salir airoso del primer golpe del cuadro andaluz para volver a contar con uan ventaja de cinco puntos (11-16). El ritmo en el primer cuarto fue muy alto hasta que llegaron las rotaciones, donde Sito Alonso solo mantuvo a David DiLeo en pista, con Radovic haciendo el rol de pívot, y apostó por Rafa Luz y Tomás Bellas juntos. Un triple de Peter Jok colocó la máxima ventaja a un minuto y medio para finalizar los primeros diez minutos (17-23). Sin embargo, un parcial de 5-0 de los de Casimiro obligó a Sito Alonso a tener que pedir tiempo muerto para preparar una jugada en la que el aro le hizo la corbata a Peter Jok (22-23).Darío Brizuela abrió un segundo cuarto en el parecía que el UCAM iba a poder mantener el nivel marcado en el inicio de partido. Pero no fue así. Tomás Bellas tomó el testigo anotador para el conjunto universitario, sin embargo, Francis Alonso aceptó también el duelo para colocar el 29-30 en el marcador. A partir de ahí, el conjunto universitario se bloqueó en ataque y empezó a hacer aguas en defensa. Justo cuando el Unicaja Málaga se empezó a entonar desde el perímetro. Hasta entonces, bien por el acierto en defensa o por los fallos visitantes, el equipo de Casimiro tan solo era capaz de anotar por dentro. Pero un parcial de 11-0 que colocó el 37-30 obligó a Sito Alonso a parar el partido con tiempo muerto. Waczynski y Carlos Suárez, desde el triple, empezaron a ampliar la renta hasta lograr los diez puntos de ventaja (46-36). Ni un triple que se sacó de la chistera Frankamp, ni el esfuerzo de Rojas en ataque pese a contar con tres faltas en su casillero, sirvieron para rebajar la distancia en los últimos minutos de la primera parte. De hecho, Waczynski puso la puntilla con un triple sobre la bocina -el sexto en el segundo cuarto y que permitió a los locales firmar 33 puntos en el segundo cuarto- después de que el UCAM reclamase un balón de banda tras apretar Bellas a Brizuela (55-44).El UCAM se agarró de nuevo al partido en el momento más complicado. Y es que el Unicaja Málaga no quitó el pie del acelerador de un partido sin apenas interrupciones y envuelto en constante ida y vuelta. En esos intercambios, el cuadro local contó con una ventaja de hasta 16 puntos de ventaja. El equipo universitario seguía sin encontrar la fluidez en ataque y la solidez en defensa, cuando Mekel empezó a llevar las riendas de los de Casimiro. Sin embargo, casi sin hacer ruido y en el momento más inesperado, apareció David DiLeo para, con dos triples consecutivos, sellar un parcial de 0-8 que metía de lleno al UCAM de nuevo (66-61). Sin embargo, el Unicaja respondió rápidamente para devolver el golpe al UCAM con un triple de Abromaitis y firmar un 6-0 que obligó a pedir ahora tiempo muerto a Sito Alonso. El partido se rompió un poco más en los últimos minutos del tercer cuarto. Nadie parecía tener el control, pero a pecho descubierto, el Unicaja se mostraba mucho más cómodo ante un UCAM cargado de problemas para frenar a su rival (78-67).El último cuarto se complicó desde el inicio cuando el Unicaja acudió al tiro libre para colocar la ventaja de nuevo en trece puntos de diferencia (80-67). El UCAM no quiso dejar de pelear, pero eso no fue suficiente. La irregularidad en ataque y los problemas atrás continuaron ante un Unicaja con una inercia anotadora que acabó pasando por encima de su rival (84-71). A falta de seis minutos para el final, el equipo de Sito Alonso tan solo había sido capaz de anotar 8 puntos en su casillero y el Unicaja fue relamiendo poco a poco una victoria que consiguió redondear en el marcador al alcanzar los cien puntos (102-81).