La Constitución recobrará vida en el momento más importante

Vuelve el público. Vuelve la normalidad a los estadios de la Región de Murcia. Al menos de forma parcial, ya que solamente un porcentaje de aforo podrá ser cubierto depende de qué zonas. Pero menos es nada. Nueva Condomina, el Artés Carrasco y La Constitución serán los tres primeros en recibir el tránsito de público. Tendrán que esperar los aficionados del Cartagena, que dependen de la LFP, y del UCAM Murcia, que se estrenarán en Copa del Rey ante el Betis.

Si un equipo se ha visto afectado por la falta de público en su feudo ha sido el Yeclano. La conexión entre el conjunto del Altiplano y La Constitución fue una de las claves del éxito de la temporada pasada gracias al empuje de sus aficionados. Este año, sin el ambiente que genera este mítico campo, se ha convertido en una zona vulnerable para el Yeclano.

Contra el UCAM Murcia (17.00 horas, La 7TV), solo 900 espectadores volverán a apoyar al Yeclano. Un empuje necesario contra el líder de la liga, que se ha mostrado intratable en este inicio en el que se mantiene invicto con catorce puntos de dieciocho posibles. Todo lo contrario para el equipo de Sandroni, que aún no ha conseguido ganar y se encuentra al fondo de la clasificación junto al Lorca Deportiva. Una serie de malos resultados en los últimos minutos, le han restado al Yeclano puntos valiosísimos. El último, contra el Murcia, iban ganando cuando restaban diez minutos, y terminó con remontada grana por 1-2.

Salmerón, a priori, volverá a apostar por la defensa de cuatro que le está dando mejores resultados que la línea de cinco. Llega con toda la plantilla en condiciones el conjunto universitario, por lo que no se descarta que repita el once que se enfrentó al Lorca Deportiva la pasada jornada. Por su parte, Sandroni va a tener varios jugadores en duda hasta el final. Brian Bonaba y Carlos Felipe están entrenando ya con normalidad y Fran Martínez no sé sabrá hasta última hora. También habrá que ver si Luis Castillo y Chino se han recuperado de los golpes y sobrecargas de los últimos partidos.

Ambos entrenadores se han mostrado respeto mutuo. «Es un equipo con mucho poderío, que siempre apuesta fuerte y que no concede absolutamente nada», declaraba Sandroni sobre el conjunto universitario. Salmerón hizo hincapié en la importancia de minimizar los contragolpes del rival. «Van a intentar hacernos daño con ataques directos y presionar mucho por las dimensiones del campo», decía el almeriense sobre su rival.