El Muleño cobrará una ayuda de 36.900 euros al saldar una deuda de 70

El Muleño apareció esta semana en la lista de clubes morosos con Hacienda que no podía cobrar la ayuda correspondiente al programa Impulso 23 que otorga anualmente la Real Federación Española de Fútbol. Y así era, pero por una cantidad de solo 70 euros que ha saldado y que le permitirá ahora ingresar 36.900 euros, una cantidad importante para un club de Tercera División.

Todo se debió a un descuido cometido hace varios años. Los clubes están obligados a presentar un documento cuando cobran o pagan una cantidad superior a los 3.000 euros. Sin embargo, por una de esas operaciones no se siguió el procedimiento ordinario por un descuido y el club fue sancionado por ello con 70 euros. El pasado mes de julio, el presidente del club, Francisco Ángel del Baño, quien recientemente fue reelegido para el cargo, solicitó un certificado a la Agencia Tributaria donde no aparecía esa sanción que sí existía. «Cuando fuimos a sacarlo, el asesor me explicó que teníamos que pagar 70 euros para poder cobrar la subvención. La saldamos y mandamos a la Federación el nuevo documento, por lo que podremos cobrar los 36.900 euros que nos vienen muy bien», dice el máximo mandatario. Dos clubes de la Región, el Real Murcia y el Lorca FC, no tendrán tanta suerte y se quedarán sin la subvención de la Española por no estar al corriente con Hacienda.