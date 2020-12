El Jimbee busca asaltar la segunda plaza con la vuelta de la afición a las gradas

Igual se debería estar hablando de la trascendencia del encuentro por encima de cualquier otro factor. Igual deberían estar todas las miradas puestas en un rival que es uno de los que ha demostrado estar más en forma en la competición. Sin embargo, es inevitable que en el día de hoy todos los ojos apunten a la grada. El Jimbee Cartagena volverá a disputar hoy (16.30 horas) un encuentro con su afición apoyando desde sus butacas para tratar de doblegar a un Levante al que le puede arrebatar la segunda plaza

Es inevitable no desviar la atención de lo que va a suceder en la grada del Palacio de los Deportes en la tarde de este viernes. Después de muchos meses con los asientos totalmente vacíos y los partidos desarrollándose en completo silencio más allá del que salía de los propios jugadores y los banquillos, la afición del Jimbee podrá estar viendo en directo a su equipo y alentando con la ilusión del que va por primera vez cuando es pequeño o del que acude a un importante y decisivo encuentro.

Eso sí, lo hará con ciertas restricciones. Y es que, como es lógico, no podrá entrar cualquier persona a la grada. Solo lo harán los abonados en este encuentro al estar el aforo máximo establecido en mil personas para garantizar la seguridad. Las puertas del Palacio se abrirán a las 15.00 horas para que los aficionados accedan de forma progresiva a través de los tres accesos que habrá en las puertas de la Avenida del Cantón. Una vez dentro del recinto, todos deberán permanecer con mascarilla y sentados con un asiento entre espectador y espectador. No estará permitido comer –solo ingesta de agua- ni levantarse si no es para ir al aseo. La salida se realizará de forma escalonada para evitar aglomeraciones.

En lo estrictamente deportivo, el Jimbee tiene la oportunidad de dar un golpe encima de la mesa. Después de encadenar cuatro victorias consecutivas en liga y cinco si añadimos la de Copa, el conjunto de Duda tiene ante sí una verdadera prueba de fuego en la zona alta de la clasificación. El Levante llega al Palacio siendo el mejor visitante de toda la liga y una posición por encima del conjunto melonero. Los granotas se encuentran dos puntos por encima de los cartageneros y no quieren ni mucho menos ceder esa renta.

En cambio, el Jimbee Cartagena quiere dar el hachazo y dar el do de pecho en un enfrentamiento directo en el que la plantilla debe demostrar que está preparada para afrontar y superar los grandes retos para los que ha sido confeccionada esta campaña. Además, podría situarse a solo un punto del líder, el Palma Futsal, que con un encuentro más actualmente tiene 24 puntos en lo más alto de la tabla una vez que ya han disputado 12 jornadas varios equipos.