El Real Murcia se vuelve a quedar sin la ayuda de la Federación Española

El UCAM recibirá 175.100, y el Lorca Deportiva y el Yeclano, 138.200

El Programa Impulso 23 de la Real Federación Española de Fútbol ya ha dado a conocer las ayudas concedidas a todos los clubes de Segunda División B y Tercera División, que van desde un mínimo de 138.200 euros para los conjuntos de la categoría de bronce que disputan la Copa del Rey, como es el caso del UCAM Murcia, Lorca Deportiva y Yeclano Deportivo, hasta un los 36.900 euros de los de Tercera que no juegan la Copa. Solo tres clubes de la Región no podrán acogerse a estas ayudas por no estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social, que son el Real Murcia, que no podrá ingresar 143.500 euros entre el primer equipo y el filial, una situación que ya vivió la pasada temporada, el Lorca FC y el Muleño, que dejarán de percibir 36.900 por el mismo motivo.

La Federación divide las ayudas del Impulso 23 en diferentes conceptos. Por un lado está la subvención de 63.450 euros a los clubes de Segunda B por profesionalización. Además, suma un mínimo de 5.000 más por desplazamientos, mientras que aporta también 40.000 por incentivo de base. Asimismo, por participar en la Copa del Rey, los equipos que juegan la primera eliminatoria en casa tienen 29.750 euros más (UCAM Murcia), mientras que los que deben hacerlo a domicilio (Lorca y Yeclano), suman 38.250.

El caso del Real Murcia es diferente. El club, como ya le ocurrió el pasado curso, no está al corriente con Hacienda y Seguridad Social, una condición indispensable para poder percibir la ayuda. El consejo de administración ya intentó en el pasado que esta norma cambiara, pero no tuvo éxito, y el año pasado, los 187.000 euros que le correspondieron, no llegaron a las arcas granas, sino que se fueron directamente a las administraciones públicas. La cantidad fue superior a la de este curso por el incentivo que reciben los clubes que disputan la Copa del Rey. Mientras que en la anterior el club sí que llegó a este torneo después de proclamarse campeón de la Copa Federación, en el actual quedó eliminado en la primera ronda por el Puertollano en un partido que se disputó en el estadio Nueva Condomina. El organismo que preside Luis Rubiales exige el certificado de estar al día con la Agencia Tributaria, un documento que los granas no tienen ahora mismo ni posibilidad de obtenerlo. Ya el pasado año se cambiaron las reglas para percibir estas ayudas, que antes no tenían esa exigencia, un hecho que pilló por sorpresa el equipo directivo que dirige Francisco Tornel. En la actual campaña ya se conocía que sería imposible beneficiarse el programa Impulso 23.

El total de las ayudas para el fútbol español asciende a 21,1 millones de euros, pero para poder beneficiarse de ellas, hay que cumplir una serie de requisitos, como no adeudar cantidades a la Federación Española ni la autonómica correspondiente, estar al corriente de pago y de sus obligaciones frente a la Agencia Tributaria Estatal y Haciendas Locales, así como con la Tesorería de la Seguridad Social, no tener embargos o cualquier otro requerimiento judicial o administrativo que impida la transferencia de fondos de la Federación al club, y no tener suspendidos los derechos federativos ni tener medida cautelar alguna de suspensión de prestación de servicios por parte de la Federación Española.

Entre los equipos murcianos de Segunda División B, el Lorca Deportiva y el Yeclano ya tienen garantizados 146.700 euros ya que disputan fuera de casa la primera eliminatoria de la Copa del Rey, mientras que el UCAM Murcia percibirá un mínimo de 138.200, a los que se sumarán 36.900 por el filial para un total de 175.100 para el club. El Real Murcia debería recibir 108.450 por su primer equipo, a los que habría que sumar otros 36.900 de su filial de Tercera División. En total, 143.500 euros que irán directamente a parar a las administraciones públicas y que contribuirán a reducir el pasivo del club con las mismas.

En la Tercera División hay dos clubes en la misma situación que el Real Murcia. Por un lado, el Muleño, que está pendiente del certifica de estar al corriente con Hacienda y que no podrá recibir los 36.900 euros que le corresponden, y también se encuentra igual el Lorca FC.

El Racing Murcia, que disputará la primera eliminatoria de Copa del Rey contra el Levante, ya tiene garantizados 56.450 euros, siendo el club de Tercera junto al Pulpileño, que se enfrentará al Lugo, que mayor ayuda percibirá. Para el resto, que son Bullense, Olímpico de Totana, La Unión, Minera, Cartagena FC, Águilas, UCAM Murcia B, Mar Menor, Los Garres, EDMF Curra, Huércal Overa, El Palmar, Mazarrón, CAP Ciudad de Murcia, SFC Minerva y Plus Ultra, hay 36.900.