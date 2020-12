Cate: "Aún nos falta para ser el equipo que podemos llegar a ser"

Emanuel Cate, jugador del UCAM Murcia Club Baloncesto, ha declarado que van "por el buen camino" en una temporada en la que el equipo grana es el octavo clasificado de la Liga Endesa, pero ha remarcado que "aún nos falta para ser el mejor equipo que podemos llegar a ser" y de Augusto César Lima ha dicho que es "como un hermano mayor" para él y que juntos hacen "una buena pareja que dará muchas alegrías". El joven pívot internacional rumano, de 23 años y que cumple su tercera campaña en Murcia, ha pasado por la sala de prensa del Palacio de los Deportes a tres días de visitar al Unicaja de Málaga en un partido fijado para este domingo a las cinco de la tarde.

Cate, quien se ha reincorporado a la disciplina del UCAM CB tras disputar dos partidos con su selección, ha comenzado hablando de la trayectoria de un equipo que ha logrado seis victorias en 11 partidos disputados. "Hemos tardado un poco en acoplar las piezas y en asimilar nuestro rol y la filosofía del equipo, pero ya con todo en orden hemos hecho muy buenos partidos y vamos por el buen camino, aunque nos falta para ser el mejor equipo que podemos llegar a ser", ha indicado.

Con relación al choque a celebrar en el pablléon José María Martín Carpena de Málaga ha reconocido que llegan a esa cita "en un buen momento para ir a ganar después del parón en la Liga". Precisamente sobre el hecho de que la competición se haya detenido por los compromisos internacionales de las selecciones ha admitido que están "acostumbrados" y ha recordado que "los jugadores que se quedaron aquí vinieron a entrenar". La Copa del Rey, para la que se clasificarán los ocho primeros clasificados de la Liga al final de la primera vuelta, asoma en el horizonte y Cate también se ha referido a ello, aunque restándole presión a ese objetivo: "Todos los años estamos en el mismo punto y no queremos mirar a largo plazo, sino que nos centramos en sumar victorias y en luchar en cada partido y ya veremos si llegamos a la Copa".

El interior universitario, que promedia 8 puntos, 5,4 rebotes y 11,2 de valoración en 16 minutos por encuentro en sus 11 comparecencias, está rindiendo a buen nivel en el conjunto dirigido por Sito Alonso."Yo hago lo que Sito me pide para ayudar al equipo y me gusta aportar en cada faceta del juego, me siento muy bien en la cancha y sé que estoy mejorando y dentro de poco podré ayudar más para conseguir triunfos y completar una gran temporada", ha señalado.

El de Bucarest trabaja a diario con el brasileño Augusto Lima, seis años mayor que él. "Augusto tiene mucha experiencia en esta Liga y ha jugado en grandes equipos de la Euroliga. Para mí es como un hermano mayor, me fijo en muchas cosas de él y creo que hacemos una buena pareja y daremos muchas alegrías en el futuro", ha asegurado.