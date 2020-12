Borja Jiménez: "No nos hemos gestionado bien después del empate"

Lo tuvo en la mano durante algunos minutos, pero se escapó en el tramo final. La victoria ante el Espanyol se pudo lograr, pero el conjunto perico avasalló durante la segunda parte y logró darle la vuelta al marcador: «Ha sido un partido manejado hasta el minuto 70. A raíz del gol ellos han metido una marcha más y nos han obligado a defender bastante hundidos, pero relativamente estábamos cómodos. A raíz del empate no hemos gestionado bien el juego por el efecto anímico que tiene el gol y hemos empezado a ir a situaciones de campo abierto en las que nos hemos visto superados», comentaba Borja Jiménez.

El resultado final no debe empañar los buenos minutos de fútbol que logró hacer el Cartagena ante un rival de la talla del Espanyol: «Creo que hasta el minuto 70 cualquier aficionado del Cartagena se sentirá orgulloso de lo que ha hecho su equipo. A partir de ahí sabemos que tenemos que seguir trabajando. Ver cómo hemos encajado los goles, cómo se han producido esas acciones€ Es la forma de volver a la senda de la victoria que hemos tenido hoy hasta ese minuto o que podríamos haber retomado también en Vallecas el otro día», aseguraba el técnico.

Se achaca que buena parte del motivo de la remontada llegó porque el equipo se echó atrás de forma excesiva y permitió la contundencia de los visitantes, aunque Borja no lo veía exactamente así: «Ellos a raíz del gol y de los cambios han acumulado mucha gente con movilidad arriba que te obligan a hundirte un poco más. No éramos capaces de defender en bloque alto con dos puntas y esperábamos a que el juego saliera por fuera para poder ganar duelos. Pero ellos son muy buenos, se producen desajustes y te metes para atrás. Creo que es la propia inercia de lo que te exige el partido en ese momento. No había ninguna consigna de meternos atrás», afirmaba. Además, el equipo acusó esos minutos posteriores a recibir el gol y no supo gestionar el resultado: «Son normales los minutos de nerviosismo después de encajar un gol. El problema es que hemos encajado muy rápido el segundo. Ahí ellos se envalentonan. Tenemos que ser más contundentes».

Esta derrota hace que el Cartagena sume ya seis jornadas sin ganar y le mete en serios problemas, aunque Borja confían en que los resultados lleguen pronto: «Todos los entrenadores tienen en común que dicen que tenemos menos puntos de los que merecemos a estas alturas a pesar de que la racha sea mala. Tenemos que trabajar y dar calma, que es lo que más puede ayudarnos», aseguraba.