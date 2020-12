La agonía albinegra se alarga

Elady adelanta a los locales y los pericos le dan la vuelta al marcador con tres goles en 10 minutos que prolongan la mala racha

Se peleó, se rozó, pero se terminó escapando. El Cartagena cayó ante el Espanyol en un encuentro en el que fue superior durante muchos minutos, pero que terminó por decantar la balanza hacia un equipo que por pegada e insistencia se llevó los tres puntos del Cartagonova. El gol inicial de Elady no sirvió para que el Cartagena pusiera fin a su mala racha de resultados. Ya son seis jornadas sin ganar.

Salió el técnico abulense con un once bastante similar al que inició el encuentro el pasado sábado en Vallecas. Los tres centrocampistas volvieron a aparecer en el medio, aunque esta vez Clavería dejó su sitio a Carrasquilla, siendo el panameño el acompañante de Jurado y de Aguza. Arriba se mantuvo el tridente formado por Gallar, Elady y Rubén Castro, por lo que fue en la defensa donde apareció otra de las novedades. Esta, eso sí, obligada por la sanción de Andújar que cumplía ciclo y que hizo que la pareja de centrales estuviera formada por Rhyner y Álex Martín.

Salió el conjunto perico con la intención de dominar el balón desde el inicio. No obstante, el partido se convirtió en los primeros minutos de juego en un ida y vuelta que dio alternativas y oportunidades a ambos conjuntos desde el inicio. Primero tuvo lugar un acercamiento por parte de cada uno de los dos equipos con sendos centros que no terminaron con un remate a puerta. El del Cartagena acabó con un remate de Aguza de espuela que no pudo dirigir entre los tres palos. No iba a tardar mucho en llegar la primera oportunidad clara sobre la portería de Diego López. Álex Gallar robaba el balón en la salida de balón del Espanyol y montaba la contra hacia portería contraria. Rubén Castro se ofrecía tirando el desmarque a la izquierda, pero el extremo se jugaba un disparo que salió flojo a las manos del cancerbero visitante.

Un inicio fulgurante que tuvo cierta tregua pero que volvió a romperse con la clara ocasión del Espanyol en un saque lateral. El balón quedaba muerto tras el centro y Darder mandaba el balón alto. No se iba a achantar ni mucho menos el Cartagena e iba a responder con la oportunidad más clara del primer tiempo. Elady peinaba el envío largo de Bulka y dejaba en ventaja a Rubén Castro que, tras dejar botar el balón, sacaba el disparo con la izquierda al que reaccionaba Diego López. Seguía cómodo el Cartagena y transitando con cierta facilidad y eficacia que le permitía seguir llegando a área contraria. Lo hizo de nuevo con una larga combinación que terminó con la incorporación de un activo David Simón por banda derecha y un centro que terminó con el remate alto de Elady.

No obstante, y aunque no se estuviera prodigando demasiado en ataque, el Espanyol no necesita demasiado para crear peligro y así lo hizo en dos ocasiones consecutivas. Primero con el mano a mano que tuvo Wu Lei después del toque de espuela de RDT que cruzó en exceso el atacante; después, con el disparo, también cruzado, de Embarba. A pesar de ello el Cartagena siguió en su línea cuajando unos de los mejores 45 minutos de toda la temporada y pudo abrir de nuevo el marcador. Carrasquilla cruzaba el campo desde el propio área aguantando y saliendo de varias entradas rivales, filtraba el balón para Rubén Castro y el disparo del canario se marchaba cerca de la madera desperdiciando una nueva ocasión. Los de Borja lo intentaron hasta el final con algunos saques de esquina que no terminaron de romper la imbatibilidad del Espanyol.

Comenzó la segunda parte con el Cartagena consiguiendo lo que mereció en la recta final de la primera. Combinación rapidísima con taconazo incluido de Aguza en banda para que le llegara el balón a Elady. El jienense tiraba la diagonal hacia dentro, encontraba a Rubén Castro y cuando parecía que el canario armaba el disparo, volvía a filtrar el pase para Elady. Este trataba de recortar a Diego López y cuando parecía que el arquero se quedaba con el balón, se le escapaba y Elady empujaba el balón a placer para poner por delante al conjunto de Borja Jiménez.

Quizá lo peor que le sucedió al Cartagena fue haber hecho el gol tan pronto. Y es que le tocó sufrir de lo lindo desde que el Espanyol decidió ir con todo a por el empate. Después de varios acercamientos sin peligro, iban a llegar dos acciones que habían templar a Bulka. Lluis López remataba un centro lateral y estrellaba el balón en el travesaño. Mismo sitio en el que solo dos minutos después lo ponía Embarba en un lanzamiento de falta directa. Pudo llegar el empate también mediante un cabezazo de Raúl de Tomás que, totalmente solo dentro del área, mandaba el esférico a la derecha de la portería de Bulka.

El conjunto albinegro trataba de salir con transiciones rápidas pero apenas le duraba el balón. Producto de ello, y como se estaba viendo venir, llegó la igualada. Uno de los hombres que entró en la segunda parte, Nico Melamed, recibía el balón dentro del área y batía a Bulka con un potente disparo.

Con el Cartagena tratando aún de reaccionar al empate iba a llegar el gol que le daba la vuelta al marcador. Jurado derribaba a Embarba dentro del área y el colegiado señalaba penalti. Raúl de Tomás asumía la responsabilidad, engañaba a Bulka y ponía por delante a su equipo a falta de 15 minutos para el final.

El conjunto albinegro trató de reaccionar para buscar el empate con una jugada de Gallar que terminó con el disparo alto. Sin apenas opciones para tratar de ir de nuevo a por el gol llegó la sentencia. Carrasquilla perdía el balón ante Puado y el delantero se marchaba desde el medio campo hasta el área para hacer el tercero.

De esta forma el Cartagena deja escapar la oportunidad de sacar un gran resultado frente a un rival de entidad como el Espanyol en una última media hora en la que se escapó todo lo bien hecho durante buena parte del encuentro. Suma así la sexta jornada consecutiva sin ganar y visita el sábado al Málaga en el estadio donde logró el ascenso.