La ACB pide la vuelta de público a los pabellones

El presidente de la ACB, Antonio Martín, ha pedido la vuelta de público a los pabellones en la Liga Endesa, cifrando ese retorno en 500 aficionados en cada partido, y ha explicado que han "diseñado un protocolo de acceso a los pabellones absolutamente seguro", lamentando además un trato diferente respecto a los eventos culturales que "no tiene mucho sentido".



"Desde la aparición de la pandemia, la ACB ha demostrado que nuestra prioridad como organización ha sido, es y será la seguridad sanitaria. Fuimos los primeros en hacer una burbuja en la Fase Final de Valencia. En este curso, hemos decidido aplazar hasta la fecha 15 partidos ante cualquier atisbo de duda sobre las garantías sanitarias para los participantes", recordó Martín en una carta abierta.





"La necesaria vuelta del público"

Carta abierta de Antonio Martín, presidente de la acb



Para asegurar "la mayor coordinación y seguridad sanitaria", la ACB ha incorporado al doctor Luis Serratosa, que está "en permanente contacto con expertos" y les está ayudando en su "segunda gran preocupación", que pasa por "el retorno paulatino de los aficionados"."Para ello,Es un plan completo, que cubre todos los aspectos, desde los accesos a la ubicación de los aficionados y qué pueden y no pueden hacer dentro de los recintos.en recinto cerrado, y con la garantía que ofrece nuestro modelo sanitario", subrayó.En este sentido, el exjugador remarcó elque está teniendo la obligación de jugar a puerta cerrada y recalcó la "gran responsabilidad" que ha demostrado la ACB en los últimos meses, algo que "merece la confianza para la progresiva vuelta de sus aficionados con la máxima seguridad"., mientras en el baloncesto profesional no puede haber público en las gradas. Parece que no tiene mucho sentido y consideramos que es necesario hacer un ejercicio de proporcionalidad. Todos entendemos que es una época complicada y que debemos disfrutar el deporte de otra manera, extremando las medidas de seguridad,", pidió.El, representante murciano en la Liga Endesa, ya lleva varios meses pidiendo que se deje acceder público a los pabellones. Hace un mes,, presidente del club universitario, solicitaba que se permitiera en breve espacio de tiempo la presencia de público en los partidos del equipo universitario, garantizando que se seguirían todos los protocolos para que ese regreso a las gradas sea segundo. «Tenemos una afición maravillosa que ama el baloncesto y que desea lo mejor para el equipo. Pensando en ellos queremos hacer una buena temporada» , dijo. El máximo mandatario del club hizo esta petición durante un encuentro en el Campus de la Universidad Católica San Antonio de Murcia con los jugadores y cuerpo técnico de la entidad.