"Así no vamos a ningún sitio, los números no engañan"

Miguel Sayago ´Miguelín´, capitán de ElPozo Murcia Costa Cálida, no se andó ayer por las ramas al referirse al equipo grana, quinto clasificado de la Primera División de fútbol sala, y que tiene que «cambiar la mentalidad y ser asesinos con el gol e ir a reventar al que esté por delante», al tiempo que remarcó que «los números no engañan y así no vamos a ningún sitio». «Es un poco más de lo mismo y no damos con la tecla para superar al Barça y en casa nos está costando mucho sumar puntos, que es algo de lo que nos podemos acordar al final. Hay que cambiar la mentalidad, trabajar y ser constantes sabiendo que tenemos que cambiar cosas en momentos clave y más cuando te lo juegas en casa», comentó.