El Lorca Deportiva, primer equipo de Segunda B de la Región que cambia de entrenador

Era la crónica de un despito anunciado. Pudo ser hace once meses, pero fue ayer. El presidente del Lorca Deportiva, Hugo Issa, ha despedido al técnico vasco Iban Urbano, último reducto de la empresa fantasma que la pasada temporada compró la entidad lorquina y que lideró durante largos cuatro meses Puskas. Aquella empresa cuyos dirigentes nunca se dejaron ver por Lorca fueron los que ficharon a Urbano en cuyo contrato había una cláusula de renovación en caso de ascenso. Se trata, por tanto, del primer técnico que cae en uno de los cuatro equipos de la Región que compiten en el grupo IV de Segunda División B.

Cuando Hugo Issa compró el Lorca Deportiva, Urbano ya no contaba con el apoyo de nadie. El entrenador vasco se aferró a su contrato y jamás se movió de la misma postura: "Cuando queráis me voy, pero no voy a perdonar nada". Urbano terminó la pasada campaña con el ascenso, eso sí, sin ganar ninguno de los partidos de play off. Empate ante el Mazarrón y Pulpileño.

Terminó la temporada e Issa volvió a hablar con Urbano. Nada cambió con respecto a la postura del entrenador, aunque en su banquillo había un hombre de confianza del presidente, Antonio Mur.

Empezó la presente temporada y el Lorca Deportiva no ha ganado ninguno de los seis partidos disputados. Ha sumado tres puntos en tres empates. En la noche del martes, Issa ya no pudo aguantar más y lo despidió. El presidente ha dicho que "llevamos varios días hablando con Iban Urbano intentando que tuviera algún gesto, pero no ha sido asi. El motivo de su despido es solo por motivos deportivos, llevamos ocho partidos sin ganar, los dos del playoff y los seis de liga. Le hemos hecho ver que la pasada temporada le mantuvimos contra viento y marea, pero ni así. No ha querido tener ni un detalle. No hemos tenido más remedio que cesarle para intentar revertir la situación del equipo. Ahora mismo son numerosos los ofrecimientos que nos están llegando, pero el equipo está en buenas manos con Antonio Mur y Paco Sánchez. No tenemos prisa, pero no queremos demorar esta situación".

Entre los candidatos están José Luis Acciari y el también exjugador Carlos Peña, ahora técnico de los juveniles del cantera Lorca Deportiva.