El FC Cartagena no puede con el gigante perico

El FC Cartagena sucumbe a la pegada del Espanyol (1-3). Los pericos remontaron el gol inicial de Elady gracias a los goles de Melamed, Raúl de Tomás y Puado. Los de Borja Jiménez vuelven a irse de vacío y la racha de resultados es grave: 1 punto de los últimos 18 disputados. El Cartagena visita el próximo sábado a un Málaga que ha recuperado sensaciones y quiere seguir ganando.

El encuentro iba a comenzar con cierto dominio territorial para los visitantes. Wu Lei iba a protagonizar el primer acercamiento de los blanquiazules, pero la ocasión fue repelida por la defensa albinegra. Poco después, Pedrosa lanzó un buen balón desde la izquierda que se marchó muy desviado. El Cartagena empezó el partido con mucha intensidad, moviendo el balón con criterio en el centro del campo, donde José Ángel y Carrasquilla intentaban cortar todos los balones que se topaban a su paso. David Simón lanzó un buen centro desde la derecha para Aguza que intentó hacer un remate con el tacón, pero no hizo un buen contacto con el balón. Era la primera ocasión para un Cartagena que plantaría cara en el primer acto.

El Cartagena se fue creciendo conforme iba madurando el partido. Álex Gallar hizo una buena arrancada, pero no pudo culminarla con buen disparo. El Espanyol también iba a empezar a mover el balón con peligro: Darder tuvo la primera ocasión para los suyos con un disparo a bocajarro en el área pequeña que se le fue demasiado alto. El Cartagena seguía intentando amedrentar al guardameta perico: Rubén Castro mandó un disparo potente que Diego López pudo despejar, y David Simón lanzó un gran centro hacia Elady que no pudo rematar de forma precisa. Tras unos minutos de pugna de balón en el centro del campo, casi de lucha en el barro, el Espanyol creció. La mejor ocasión para los pericos llegó de las botas de Wu Lei: RdT le dejó un gran balón en profundidad al ariete chino que enfiló la portería albinegra con ventaja, pero su disparo se fue algo impreciso.

En la recta final de la primera mitad iba a saltar de nuevo la amenaza del VAR. El esférico impactó con la mano de Carrasquilla dentro del área pero esta vez el colegiado decidió no señalar penalti. Aguza también se animó a sumarse al ataque con un cabeceo que se marchó fuera al no haber podido dirigirlo con claridad. Rubén Castro volvió a poner peligro en la portería perica: dos ocasiones en los últimos minutos del primer acto pudieron abrir el marcador en favor de los albinegros, pero la zaga blanquiazul despejó sendos ataques. El Cartagena se iba al descanso confirmando sus buenas sensaciones y plantando cara ante un gigante, compitiendo con seriedad un partido complicado.

El segundo acto iba a comenzar de la mejor forma para los intereses cartageneristas. Rubén Castro iba a cazar un buen balón al borde del área y lo iba a filtrar hacia Elady, que tras superar a Diego López iba a hacer el primer gol del partido. Saltaba la sorpresa al inicio de la segunda mitad y los de Borja Jiménez se ponían por delante en el marcador.

Desde entonces, el Cartagena dio un paso atrás en dominio territorial. Los de Vicente Moreno supieron leer el contexto del partido y vieron que los albinegros acusaron el vértigo de ir por delante en el marcador. Embarba tuvo dos ocasiones de peligro justo después del gol, incluso llegando a impactar con la madera. El Espanyol comenzaba a avisar del peligro que conllevaban sus ocasiones. Antes de la hora del partido, el talentoso jugador madrileño puso de nuevo el peligro con una falta directa hacia el larguero.

Darder iba a tener otra gran ocasión con un disparo al primer toque desde la frontal que se fue muy alto. Ambos entrenadores comenzaron a mover el banquillo. Vicente Moreno, consciente de la necesidad de remontar, introdujo pólvora en la parte ofensiva: Melamed y Puado. Melamed tuvo su primera ocasión con un disparo parecido al de Darder, al primer toque y desde la media luna, pero se le marchó demasiado alto. Raúl de Tomás iba a tener otra ocasión de cabeza antes del recital que iban a dar los pericos en los últimos minutos.

Restaban quince minutos en el marcador y Melamed se internó bien en el área aprovechando un gran espacio libre de presión y aprovechó para poner el empate en el luminoso. Tres minutos después, José Ángel cometería un penalti sobre el propio Melamed y RdT no falló desde los once metros. El Cartagena quedaba totalmente noqueado con dos golpes en pocos minutos y sin capacidad de reacción. Borja Jiménez intentó paliarlo introduciendo pólvora arriba, pero poco pudieron hacer los locales. Puado selló la remontada de los pericos que se llevarían los tres puntos del Cartagonova. Los albinegros acumulan una racha muy negativa: 1 punto de 18 posibles, y a pesar de una muy buena primera parte, no consiguen sumar nada ante un Espanyol que hizo valer su pegada. Próxima cita: La Rosaleda. El Cartagena espera sumar en el escenario que le llevó de vuelta a la Segunda División. No quedan muchos más cartuchos.