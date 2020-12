Duelo de mundos contrapuestos

El Cartagonova abre sus puertas a un grande de España. El Real Club Deportivo Espanyol visita por primera vez la ciudad para medirse al FC Cartagena en un duelo atípico, de dos mundos contrapuestos (19.00, Movistar). Mientras que el FC Cartagena acumulaba una nueva decepción al caer frente al Vecindario en el play off de ascenso, el Espanyol se proclamaba campeón de la Copa del Rey tras vencer por 4-1 al Zaragoza. Un año después, el Real Madrid conseguía la liga gracias al ´Tamudazo´; y el Cartagena se quedó a las puertas del play off de ascenso a Segunda. Dos mundos que por fin hoy se encuentran en liga.

Tras una nefasta temporada en Primera División, descendiendo como colistas, los pericos necesitaban armar un gran plantel para competir este año en Segunda División, comandados por un experimentado capitán de barco. Vicente Moreno fue el elegido por la dirección deportiva para ocupar el banquillo perico esta temporada, procedente del Mallorca. Han mantenido gran parte del grueso de la plantilla del pasado año, conservando a jugadores de superior categoría como Diego López, Darder, Embarba y el goleador Raúl de Tomás. Además, han incorporado a nombres muy interesantes y que están dando gran nivel como Fran Mérida o Javi Puado.

Han comenzado este primer tramo de liga de forma excelente, consiguiendo estar invictos hasta la sexta jornada, cuando el Rayo Vallecano se llevó la victoria por la mínima. Actualmente ocupa la segunda posición de la tabla, dos puntos por detrás del Mallorca. Además, es el segundo equipo menos goleado con tan solo 7 tantos encajados. No obstante, llega con una racha irregular. Los pericos empataron con el Fuenlabrada y cayeron frente a Girona y Leganés antes de volver a la senda de la victoria la pasada jornada frente al Zaragoza. Los de Vicente Moreno llegan con ganas de auparse de nuevo en la primera posición ante un Cartagena que está muy necesitado y con la urgencia de volver a sumar de tres en tres.

En Vallecas pudimos ver a un Cartagena que comenzaba a tomar aire. Los albinegros cuajaron un buen partido en una plaza muy complicada como es el estadio rayista. Los hombres de Borja Jiménez consiguieron detener la sangría de goles encajados en los últimos encuentros y pudieron irse con un buen punto con el que empezar a trabajar. Desde la tranquilidad se trabaja mucho mejor, es el mantra de Borja Jiménez en las últimas semanas cuando las cosas no iban del todo bien. Ahora, los departamentales deben afrontar un partido muy complicado, y aún así deben corregir algunos errores de presión y en defensa cometidos frente al Rayo Vallecano que afortunadamente para los albinegros no costaron goles.

En este encuentro, Borja Jiménez tendrá que volver a recomponer el eje defensivo. Carlos David tendrá que cumplir su segundo partido de sanción esta jornada, y David Andújar vio la amarilla frente al Rayo Vallecano y tendrá que cumplir ciclo. Rhyner y Álex Martín serán de la partida con total seguridad. Del centro del campo hacia adelante, y a pesar de que el preparador albinegro debe hacer rotaciones, es probable que Aguza y José Ángel vuelvan a ser de la partida, ya que en Vallecas cuajaron un buen partido. Además, hace imprescindible la presencia de Álex Gallar, Elady y Rubén Castro en la línea atacante.

El Cartagena afronta uno de los partidos más complicados del a liga con la necesidad de sumar.

Borja: "En cualquier momento volverá a jugar Marc Martínez"

El técnico del FC Cartagena, Borja Jiménez, destacó la actuación de Sergio Aguza y afirmó que el meta Marc Martínez «volverá», aunque ahora es el momento de Bulka en la portería. Del centrocampista dijo que «Aguza es un jugador con talento, todavía no nos había aportado todo lo que queríamos y en Vallecas dio un paso al frente y estuvo a un nivel alto. Es lo que esperamos de un jugador como él», aseguraba, para añadir sobre el debate en la portería que «Bulka es un portero que llevaba ya mucho tiempo entrenando con nosotros y ha ido creciendo. Ha tenido que adaptarse a una cultura diferente, a una forma de entreno diferente. Dentro de esa adaptación ha ido cumpliendo y ahora está participando y creemos que lo ha hecho bien». El preparador abulense afirmó que Marc no ha perdido la titularidad, sino que va a depender de las decisiones que vayan tomando: «No es que la haya perdido o no, los dos últimos partidos hemos decidido que participase Bulka, igual en cualquier momento vuelve a participar Marc. No lo sabemos, va a depender de las decisiones que vayamos tomando, es algo normal. Son jugadores y tienen que entender el rol que tienen dentro del equipo. Hay que entrenar fuerte y bien, es la manera de volver a participar. Marc es muy profesional en ese aspecto y estoy convencido de que quiere volver a jugar», dijo. Tras un mes de malos resultados, hizo una reflexión. «Puede ser que pusiéramos el listón muy alto con el inicio que tuvimos. Es una liga muy larga, muy difícil, a los recién ascendidos nos está costando sumar, pero creo que es algo normal», comenta el entrenador cartagenerista.