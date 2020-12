Borja Jiménez: "En cualquier momento volverá a jugar Marc Martínez

El FC Cartagena afronta esta jornada con la necesidad de empezar a sumar de tres en tres. Lo hace además con la exigencia que merece el rival: el RCD Espanyol. Los de Vicente Moreno visitan Cartagena por primera vez en su historia en un encuentro inédito en liga.

Borja Jiménez ha valorado cómo llegan los suyos a este encuentro. El técnico abulense afirma que el punto en Vallecas les ha dado fuerzas para afrontar esta jornada: "Las sensaciones son buenas porque desde dentro creíamos que en alguno de estos cuatro partidos el fútbol nos había quitado cosas que merecíamos. El empate del otro día les hace volver a sentirse competitivos, ya no solo en sensaciones, sino con un punto en el casillero. En Vallecas poder conseguir un punto compitiendo cómo lo hicimos les ha venido muy bien".

Además, el entrenador albinegro ha aprovechado la ocasión para elogiar el trabajo de Aguza en este partido: "Aguza es un jugador con talento, todavía no nos había aportado todo lo que queríamos y en Vallecas dio un paso al frente y estuvo a un nivel alto. Es lo que esperamos de un jugador como él", aseguraba Borja Jiménez.

Es importante ir sumando cada semana, afirma Borja Jiménez, más aún después de cuatro partidos en los que el Cartagena ha visto cómo se le iban escapando los puntos. El técnico albinegro asegura que están "mentalizados": "Todo lo que vaya a ser sumar en este tramo hasta Navidad va a ser positivo. El equipo está muy mentalizado de qué tiene que hacer, están con ganas. Va a ser un partido especial, por el rival y la entidad que tiene". Es cierto que este no es un partido cualquiera. Uno de los equipos más grandes de España visita el Cartagonova y el preparador cartagenerista es consciente de ello: "El Espanyol tiene muy buenos jugadores, muy buen entrenador conocedor de la categoría con un ascenso a Primera hace dos años. Un equipo con las ideas claras y con muchísimo talento en todas las zonas del campo. Estoy seguro de que será uno de los equipos que ascienda".

Tras este mes de malos resultados, Borja Jiménez ha hecho una reflexión. Quizás la gran racha del Cartagena en octubre fuesen algo coyuntural y eso provocó que hubiera más exigencia de la que debía para un recién ascendido: "Puede ser que pusiéramos el listón muy alto con el inicio que tuvimos en las diez primeras jornadas en lo que tenía que ser el resto de la liga. Es una liga muy larga, muy difícil, a los recién ascendidos nos está costando sumar, pero creo que es algo normal", comenta el entrenador albinegro. "Los recién ascendidos son los que menos medios tienen y tenemos que trabajar con eso. No es algo que me haya sorprendido. Tenemos que trabajar y los resultados llegarán", alega Borja Jiménez.

Estas últimas semanas se ha avivado el debate de la portería debido a la entrada de Bulka. Borja está contento con su rendimiento, asegura: "Bulka es un portero que llevaba ya mucho tiempo entrenando con nosotros y ha ido creciendo en su ritmo de entrenamientos. Ha tenido que adaptarse a una cultura diferente, a una forma de entreno diferente. Dentro de esa adaptación ha ido cumpliendo y ahora está participando y creemos que lo ha hecho bien". El preparador abulense afirma que Marc no ha perdido la titularidad, sino que va a depender de las decisiones que vayan tomando: "No es que la haya perdido o no, los dos últimos partidos hemos decidido que participase Bulka, igual en cualquier momento vuelve a participar Marc. No lo sabemos, va a depender de las decisiones que vayamos tomando, es algo normal. Son jugadores y tienen que entender el rol que tienen dentro del equipo. Hay que entrenar fuerte y hay que entrenar bien, es la manera de volver a participar. Marc es muy profesional en ese aspecto y estoy convencido de que quiere volver a jugar".