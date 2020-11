"La temprana expulsión de Baroni marca el partido"

El UCAM Murcia y el Lorca Deportiva brindaron un buen partido de fútbol en el beSoccer La Condomina que se terminó llevando el conjunto universitario por la mínima gracias a un gol de Charlie Dean.

Los entrenadores hicieron varios cambios en sus esquemas y en sus onces para éste partido y en los minutos iniciales dominaba la igualdad, hasta que ocurrió el hecho que condicionó el resto del partido, la expulsión de Baroni al cuarto de hora. Salmerón no quiso entrar a valorar la actuación arbitral y se limitó a decir que «el árbitro había estado bien». No se mostró igual de contento Iban Urbano, afirmando que «las decisiones del árbitro no nos han beneficiado en nada. Las ocasiones que hemos tenido nos las hemos tenido que currar nosotros por puro coraje. Habíamos entrado muy bien al partido. Esos quince minutos que estábamos once contra once estábamos muy igualados y creo que la expulsión condiciona el partido».

Con un jugador menos, el Lorca tuvo que luchar ante un transatlántico de la categoría como es el UCAM Murcia, lo que supone un sobreesfuerzo que su míster alaba. «Es una derrota que duele mucho. El equipo se ha entregado, se ha vaciado en el campo y no le podemos reprochar nada. Con un hombre menos en campo del líder es complicado. Lo hemos intentado al final del partido con tres defensas y dos delantero pero ha sido ya con más corazón que cabeza», declaraba Urbano sobre el transcurso del partido.

Salmerón, a pesar de la victoria no salió feliz del todo del beSoccer. «No estoy contento con el resultado. Hemos hecho un buen partido pero lo tendríamos que haber matado antes para que no surgieran esas opciones de perder puntos en los últimos diez minutos. Estoy satisfecho porque hemos creado muchas ocasiones pero no hemos finalizado», comenta.

Después de los cambios en la segunda parte, el equipo universitario empezó a mostrar su mejor versión y volvió a mejorar, algo ya habitual en lo que va de temporada. «Yo lo único que intento es que mi equipo gane los partidos. A veces se acierta con los cambios y a veces no. Estamos satisfechos con los catorce puntos», explica con modestia el técnico almeriense.

También es de mérito que haya conseguido encontrar hueco para dos de los futbolistas más desequilibrantes de la plantilla. «Javi Moreno y Santi Jara nos pueden dar mucho y ambos pueden aportar mucho por la banda derecha. No me importa el esquema, me adapto a los jugadores para que sean lo más resolutivos y ganemos el partido», concluye.