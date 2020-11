Un equipo con la pólvora mojada

Fin a la sequía, fin a la mala racha y por fin un punto que, aunque no acaba con todos los males que arrastra el Cartagena durante las últimas semanas, sí que deja un cierto sabor dulce por la imagen mostrada sobre el césped de Vallecas y por la dificultad que entrañaba jugar en uno de los estadio más complicados de la categoría. El empate a cero del pasado sábado supone una pequeña bombona de oxígeno para el Cartagena en medio de la complicada situación en la que estaba inmerso con cuatro derrotas consecutivas frente a rivales ante los que no estaban ´programados´ esos pinchazos.

Sin embargo, aunque la sequía en lo que a puntos se refiere sí se ha roto, existe una sequía en la plantilla que preocupa también sobremanera en el seno del club albinegro. Si bien la portería se volvió a dejar a cero después de seis jornadas consecutivas encajando como mínimo un gol, no fue capaz el Cartagena de materializar las ocasiones de las que dispuso para haber salido de Vallecas con un botín mayor que el que se trajo de vuelta a la ciudad portuaria.

Con el gatillo 'estropeado'

Si hay un aspecto por el que se caracterizó el Cartagena cuando encadenó una racha de 14 puntos de 21 disputados fue la eficacia de cara a portería contraria. El Cartagena encadenó ocho encuentros consecutivos viendo puerta hasta que se quedó sin marcar ningún gol en la derrota frente al Logroñés en el Cartagonova. La efectividad y la facilidad con la que lograba hacer goles durante esa serie de partidos llevaron al conjunto de Borja a ser uno de los equipos más goleadores de la categoría, por encima de potentes equipos que se encuentran en lo alto de la clasificación. De hecho, sigue siendo uno de los que mejores números tiene en esta faceta, donde solo el Fuenlabrada y el Espanyol mejoran los 17 goles albinegros hasta la fecha (ambos con 18).

Sin embargo, frente al Rayo Vallecano el Cartagena se quedó a cero a pesar de que tuvo oportunidades para haber roto el empate inicial. No es preocupante el haberse quedado a cero un encuentro. Sin embargo, sí que llama la atención el cambio que ha habido en la producción ofensiva del conjunto albinegro. En los últimos cinco encuentros, que es cuando comenzó la mala racha de resultados, solo ha sido capaz de ver puerta en tres ocasiones y ha sido esa falta de acierto la que, unida a la facilidad para encajar, ha desencadenado en los malos resultados.

Son datos pobres, pero más aún si los comparamos con los cinco anteriores encuentros, en los que se logró triplicar esa cifra goleadora anotando un total de nueve goles. Incluso si nos remontamos hasta las otras cinco jornadas –la primera tanda de cinco encuentros de la temporada-, las cifras fueron mejores. En esa ocasión se lograron cinco goles a favor a pesar del mal comienzo liguero. Sí es un dato favorable, en cambio, el hecho de que los de Borja solo se hayan quedado sin ver puerta en cuatro de los 15 partidos disputados hasta el momento.

Siempre disparan los mismos

La disminución de la producción de goles es evidente durante estos últimos encuentros. No obstante, llama la atención la procedencia de esos tantos. La responsabilidad en la faceta goleadora está recayendo desde el principio en los mismos jugadores, y cuando estos no tienen el día, el equipo termina pagándolo. Durante esta mala racha de resultados, solo dos jugadores han sido capaces de aportar goles. No son otros que Elady, que lo ha hecho en dos ocasiones, y Rubén Castro, que lo ha hecho en una.

Sin embargo, este hecho es una constante que se viene repitiendo durante toda la temporada, en la que a pesar de ser uno de los equipos que más goles es capaz de hacer, esos tantos no están del todo bien repartidos.

Solo hay que mirar la tabla de goles para darse cuenta de que hay dos jugadores que acaparan los goles. Rubén Castro, con ocho, es el máximo realizador albinegro, pero solo ha logrado marcar uno en los últimos cinco partidos. Detrás de él, un Elady que lleva cuatro y que ha hecho la mitad de esos tantos en los últimos tres encuentros. Pero detrás de ellos, solo cinco jugadores han visto puerta y además lo han hecho en solo una ocasión. Gallar, Jurado, Álex Martín, Andújar y Carrasquilla son los otros anotadores de un Cartagena que necesita la ayuda de los futbolistas de ´segunda línea´ para que no recaiga siempre toda la responsabilidad goleadora sobre los mismos hombros.