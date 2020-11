"Tenemos que valorar lo conseguido ante este fuerte rival"

Sacar un punto de Vallecas no se puede ver como algo negativo ni mucho menos. Así lo reflejaba también Borja Jiménez en la rueda de prensa posterior al encuentro: «Hemos venido a un campo donde solo había ganado el Almería y donde habían perdido equipos como el Espanyol. El nivel de los jugadores ha sido muy bueno. Hemos dejado la portería a cero que para nosotros era muy importante y hemos tenido alguna para ganar. En la segunda parte creo que hemos estado bastante cómodos, generando un buen volumen de ocasiones y correctos con balón», aseguraba.

El Cartagena lograba dejar la portería a cero después de varios encuentros consecutivos sin hacerlo y que fue una de las principales virtudes en la buena racha de resultados cosechada: «El equipo ha defendido bastante bien ante un equipo con mucho talento en ataque. Jugadores de mucho nivel para la categoría. Han tenido una clara en la primera parte, pero claras, poco más. No es algo fácil porque tienen muchas variantes, Hay que valorar lo que hemos conseguido», comentaba Borja.

En cuanto a las dos acciones en las que el conjunto albinegro pidió penalti, el técnico prefirió mantenerse al margen y no entrar en polémicas: «No quiero valorar las jugadas polémicas porque no voy a conseguir nada, solo podrían sancionarme y no me apetece perderme ningún partido. Intuyo que las imágenes hablan por sí solas», afirmaba.



«Importante no perder»

A pesar de haber sacado ese empate, el equipo volvió a acusar la falta de puntería en las ocasiones de las que dispuso para haber abierto el marcador: «Es verdad que nos falta esa facilidad que teníamos al principio para hacer gol, pero esto son rachas. Hemos generado ocasiones para poder haber ganado. Era muy importante no perder pero no solo por sensaciones, porque ante el Mallorca creo que competimos muy bien también. Pienso que llevamos algún punto menos de los que hemos ido mereciendo».

Una vez rota esa sequía de puntos, toca mirar en lo que viene por delante, que no es ni mucho menos sencillo: «La racha no era tan larga. Eran cuatro derrotas, pero las rachas en Segunda son así. Los jugadores hoy -ayer para el lector- han dicho que han vuelto a ser ellos y a estar cómodos. Ahora viene el Espanyol y sabemos que va a ser muy difícil. Tenemos que seguir sumando un bagaje de puntos importante para lograr el objetivo de los 25 puntos en la primera vuelta», concluía Borja Jiménez.