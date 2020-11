ElPozo se acostumbra a la derrota contra el Barça

Lo de ElPozo con el Barça empieza a ser una constante, una variable invariable. El conjunto murciano perdió ante su bestia negra por un contundente 0-3 en un duelo de equilibrio repartido pero donde la efectividad, toda del cuadro catalán, sentenció el choque. Cambia el escenario, cambian los jugadores, cambia el estado en que llegan los equipos a la cita pero el resultado siempre es el mismo: triunfo de la escuadra blaugrana. Y me van a permitir una pequeña licencia al dirigirme a ustedes directamente: resulta difícil pillar costumbre a la hora de contar una derrota de ElPozo frente al Barça, y es algo que viene sucediendo con bastante frecuencia.



El encuentro arrancó con ElPozo yéndose a instalar en el campo contrario, con un inicio fuerte por parte de los de Giustozzi que impedía que el Barça encontrase acomodo alguno sobre la pista del Palacio. Fue un monólogo sin premio de la escuadra murciana, que dominó todos los aspectos del encuentro ante un conjunto catalán que se mostró errático en la circulación de balón así como en el inicio de las jugadas.



Andreu Plaza, consciente de estar en un escenario nada favorable para sus intereses, sacó a una espectacular segunda unidad compuesta por Marcenio, Joselito, Dyego y Ferrao que primero equilibró las fuerzas para posteriormente tomar el control del encuentro. Y, en posición de ataque, el Barça tiene mucho más peligro que ElPozo. Las llegadas a la meta de Juanjo se tornaron algo habitual hasta que Dyego hizo el primero del partido tras un remate de volea a la salida de un córner.



Giustozzi solicitó entonces tiempo muerto. Se le iba a ir el duelo y no estaba dispuesto a consentirlo. Animó a los suyos y pudo apreciarse una reacción, una sucesión de ataques por la fuera que sirvió para encerrar a la escuadra blaugrana, la cual se defendía como podía. Sin embargo, que el gol no llegara para ElPozo a pesar de tener tantas ocasiones no es ya ni sorpresa, así como tampoco puede catalogarse de algo inesperado que el Barça hiciera el segundo, esta vez por medio de Sergio Lozano tras una contra, justo cuando más sufrían los de Andreu Plaza. La bofetada dolió bastante en las filas murcianas al ser casi al final de la primera parte y cuando más merecía el tanto el cuadro local, por lo que la retirada a vestuarios no pudo ser más sombría.





El segundo acto constató que el duelo, a pesar del resultado, seguía muy abierto.pero sin conseguir el gol. El Barça se cargó rápidamente de faltas, cometiendo la quinta antes del ecuador del periodo, por lo que le iba a tocar vivir el resto del duelo en el alambre. El partido se movió en una gris indefinido; era difícil valorar quién estaba mejor de los dos en un encuentro donde las ocasiones eran claras mientras que el dominio era difuso. Ya en los últimos cinco minutos,. Lo que se encontraron los locales, por contra, fue el tercer gol de Barça, obra de Dídac con un tiro desde su portería que se alojó en la contraria con suma tranquilidad. Fue el golpe definitivo a un equipo que no termina de encontrarse, del que cuesta adivinar qué cara va a mostrar en el siguiente duelo y que se está empezando a instalar en tierra de nadie en lo referente al juego.