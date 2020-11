Un duelo con intereses diferentes

Jornada de duelos regionales en la Región de Murcia este domingo. Los cuatro equipos murcianos de Segunda B se enfrentarán entre ellos. El primero de ellos será el UCAM Murcia ante el Lorca Deportiva (12:00 horas, Footters y 7TV) en el rebautizado beSoccer La Condomina. El otro enfrentará al Yeclano frente al Real Murcia (17.00 horas, 7TV) en La Constitución.

El de los universitarios contra los lorquinos será un duelo con aspiraciones muy diferentes. El UCAM Murcia está en lo alto de la tabla con once puntos y aún no sabe lo que es perder después de cinco jornadas y por otro lado está el equipo de Iban Urbano, que está sufriendo en su retorno a la categoría de bronce, va colista y al contrario que su rival, no sabe lo que es ganar después de cosechar tres empates y dos derrotas.

Los de José María Salmerón vienen de hacer un partido gris ante el Betis B, en el que no cuajaron un buen partido en líneas generales pero sacaron rédito gracias a un buen arranque en la segunda mitad, que propició el gol de Xemi Fernández nada más saltar al terreno de juego. Repitió la defensa de cinco que tanto está utilizando en este arranque pero lo cierto es que no está funcionando esa fórmula en los últimos partidos. Es en los segundos tiempos donde el UCAM está arreglando los problemas generados en los primeros cuarenta y cinco minutos, coincidiendo con un cambio de esquema a un 4-4-2. Intentará aprovechar la poca solidez defensiva que está teniendo el Lorca Deportiva y los problemas a balón parado. De hecho, el equipo universitario tiene a una de las mejores diestras de la categoría en Santi Jara y será un arma en el que sostenerse.

Será un partido con urgencias para los dos equipos. Los universitarios quieren seguir abriendo brecha en lo alto de la clasificación y los lorquinos deben empezar a sumar ya de tres en tres si no quieren pasar apuros al final de esta primera fase. No es un buen escenario para empezar a cambiar el rumbo para el Lorca Deportiva, pues los dos partidos que ha jugado el UCAM como local los han saldado con dos victorias ante El Ejido y el Linares. Tampoco le es favorable en la estadística el resultado del partido de pretemporada en que los de Urbano perdieron por 1-0, aunque como declaran los entrenadores, «ese duelo está muy lejano y será totalmente diferente».

Para el partido, José María Salmerón cuenta con toda su plantilla al completo y la única duda es Alberto Fernández, que tuvo unas molestias musculares a principio de la semana pero se espera que llegue. Por parte del Lorca Deportiva, Iban Urbano es probable que cambie el once y vuelva Andrés Carrasco, espoleado por el gol ´in extremis´ ante el Yeclano y Luismi por un desafortunado Marcos Legaz, que no termina de encontrar su juego. El que volverá a la que fue su casa es Christian Britos, que lleva más de un año apartado de los terrenos de juego precisamente por una lesión que sufrió cuando era jugador universitario. El centrocampista, que fue uno de los fichajes estrella, aún no ha debutado esta temporada con el Lorca aunque es probable que tenga sus primeros minutos con la elástica lorquinista.