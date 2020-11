El deporte base y aficionado deja de ser el 'patito feo' de la Región

El deporte base y aficionado, que durante meses ha visto paralizada su actividad, ya puede iniciar la temporada del coronavirus. La orden de 27 de noviembre de la consejería de Turismo, Juventud y Deportes publicada ayer, da luz verde al inicio de las competiciones, así como al acceso de público a las gradas de las instalaciones deportivas de la Región. Durante meses, el deporte ha sido el 'patito feo' en nuestra Comunidad, la única que no había autorizado aún el arranque del deporte. Pese a que los estudios realizados a nivel nacional aseguran que solo el 0,28% de los contagios proceden del deporte, desde el Gobierno Regional no se ha tratado a este sector en la crisis del coronavirus como a otros. Mientras que los teatros, que son recintos cerrados, abrían sus puertas para acoger diversos espectáculos con limitaciones de aforo y los centros comerciales se llenaban, al deporte no se le permitía la presencia de espectadores, algo que sí estaba ocurriendo en otras regiones donde los efectos de la pandemia eran más severos. Además, ni las escuelas deportivas, tan necesarias para el desarrollo de los menores y para evitar el absentismo, ni las competiciones de ámbito autonómico tenían autorización. Desde ayer está permitido, aunque se exige a jugadores y técnicos a que lleven la mascarilla mientras juegan. Solo los protagonistas de modalidades acuáticas están exentos de llevarlas puestas.

Las federaciones deportivas, ayuntamientos y clubes llevaban reclamando desde el mes de septiembre autorización para poner en marcha el deporte, considerado a nivel mundial como un pilar básico para la reconstrucción social tras la pandemia. Han estado trabajando durante todo este tiempo esperando este momento, pero han tenido que esperar hasta que los efectos de la segunda oleada se atenuaran. Ahora las federaciones tienen un arduo trabajo para fijar con los clubes el arranque de las competiciones autonómicas, teniendo también en cuenta el confinamiento perimetral, que seguirá vigente hasta el próximo 9 de diciembre, y que impide a los deportistas que juegan en clubes de otros municipios acudir a los entrenamientos.

La Federación de Fútbol de la Región de Murcia ya ha puesto en marcha toda su maquinaria. «El martes empezamos con las reuniones para pactar con los clubes el inicio de las competiciones. Tenemos que darles unos días para que se preparen físicamente y enviaremos a la dirección general de Deportes el plan para que sea aprobado», dijo a esta Redacción José Miguel Monje Carrillo, presidente de la territorial, quien también adelantó que «si es posible, queremos que empiece todo antes de que termine el año, pero si no es posible, que solo unos pocos queden para la primera semana de enero, pero lo que tenemos claro es que debemos arrancar ya empezando por los senior y los sub-23, con los que el mismo lunes -mañana para el lector- nos pondremos en contacto».

El balonmano se lo va a tomar con un poco más de tranquilidad. «La idea es empezar en enero. Estamos preparando los calendarios para esa fecha porque ahora tenemos limitaciones por el cierre perimetral. Los fines de semana del 12 y 19 de diciembre queremos plantear un torneo de Copa para poder rodar a la gente con más tranquilidad, pero tenemos claro que no podemos empezar de la noche a la mañana, que todo lleva un proceso de adaptación», afirma Daniel Santos, presidente de la Federación Murciana y también gerente de la Unión de Federaciones Deportivas de la Región de Murcia. «Todos estamos deseando comenzar, los padres ya se conforman con ver entrenar a sus hijos», reconoce Santos, quien también tendrá en cuenta, como en otras temporadas, la adaptación de los calendarios para reducir costes en los desplazamientos.

El baloncesto también aboga por poner en marcha sus competiciones de inmediato. «Vamos a arrancar por fases lo más pronto posible. Primero lo haremos son los senior y los júnior, porque estos últimos tienen los Campeonatos de España en el mes de abril y si no lo hacemos de inmediato, no podrán llegar a los quince partidos. Además, tenemos que hacerlo de inmediato por si después tenemos que volver a parar dos o tres semanas», dice Juan Carlos Hernández, presidente en funciones de una Federación que se encuentra inmersa en proceso electoral. Los pasos a seguir son claros: «Vamos a comunicarnos con los clubes para que confirmen su preinscripción y arrancaremos con los que tengamos y quieran. No sé si será el 12 o el 20 de diciembre, pero la junta gestora se va a reunir en las próximas horas para ver los plazos», apunta. El cierre perimetral es uno de los hándicaps a tener en cuenta: «Complica bastante la situación porque hay muchos jugadores de Alcantarilla y Molina, por poner un ejemplo, que juegan en equipos de Murcia y viceversa. Son muchas las situaciones similares que se dan en toda la Región», puntualiza.