Álvaro Moreno y Curto elevan al Real Murcia en Yecla

Necesitaba la victoria el Yeclano, que no sabe lo que es ganar en esta liga. Necesitaba el triunfo el Real Murcia, que llegaba de pinchar ante el Betis B y quería volver a despejar dudas. Y, aunque los locales tuvieron su momento cuando se adelantaron en el marcador, los tres puntos acabaron cayendo del lado visitante. Se encontraban los de Adrián Hernández con un gol de Chino que fue como una losa. Durante veinte minutos no se veía reacción, pero en el cinco minutos cambió todo. Álvaro Moreno, en el 84, y Curto, en el 89, lograban dar la vuelta al marcador para permitir sumar al conjunto grana tres puntos que le dejan en una buena situación con vista a un mes de diciembre en el que tendrá que enfrentarse a los equipos más fuertes de este subgrupo.

Se esperaba un partido sufrido en La Constitución, y la primera parte cumplió con el guion. Mucha igualdad sobre un terreno de juego en el que ni el Yeclano ni el Real Murcia pudieron hacerse con el control del encuentro. Con un juego a ráfagas, con algunos detalles dentro del área, pero sin apenas ocasiones de gol, el duelo regional llegó con tablas al descanso. Y fueron los granas los que más agradecieron que el colegiado señalase el camino de vestuarios, porque en los instantes finales, los locales rondaron con intensidad, aunque sin acierto, el área defendida por Tanis.

No se vio una primera parte vistosa. Tampoco grandes combinaciones. Si al Real Murcia ya le cuesta demasiado, esta tarde en La Constitución no iba a ser diferente. Volvió Adrián Hernández a poner una tirita en una herida que no deja de sangrar, pero otra vez no hubo respuesta. Saltaron Júnior y Domi al terreno de juego para facilitar la tarea a Chumbi y Alberto Toril, de nuevo pareja en ataque, sin embargo se demostró otra vez que a los murcianistas les cuesta un mundo crear juego. No hay conexión, y sin conexión, no hay chispa. Júnior y Domi solo destacaron en un par e ocasiones, pero la asistencia del primero fue desaprovechada por Pedrosa, mientras que la del segundo no encontró rematador.

La peor noticia para el Real Murcia no estuvo en el marcador. La peor noticia estuvo en el terreno de juego. Chumbi tenía que abandonar el césped en el minuto 18. Había intentado el aguileño mantenerse en acción después de sufrir una fuerte caída, pero finalmente, mareado, tuvo que ser sustituido. Su puesto lo ocuparía Pedrosa.

La primera parte fue de máxima igualdad. Mucha intensidad y pelea, pero poco fútbol y menos ocasiones. Pudo abrir el marcador el Yeclano en el minuto 38. La tuvo Álex Torre y la evitó Tanis. El meta grana se convirtió en el salvador de los murcianistas en la primera parte. Con una gran estirada, despejó a córner el cabezazo del delantero local.

No esperó Adrián Hernández para volver a mover el banquillo. Lo hizo nada más reiniciarse el encuentro. Silvente saltaba al terreno de juego en lugar de Domi. Parecía que con la vuelta de vestuarios, los granas elevaban la presión sobre la meta de Gianni. Toril se encontró con el meta local y Youness envió fuera tras una buena jugada por banda que puso en el área Silvente.

Parecía que el Real Murcia tenía el partido donde quería, pero pronto se vio que no había cambiado nada. La igualdad volvió al terreno de juego, con dos equipos incapaces de meter la quinta en los últimos metros.

Pocos confiaban que el marcador se moviese, hasta que Álex Vaquero colgó el balón al área en una falta lateral. El Murcia sacó su peor cara en defensa y entre Chino y Youness el esférico acabó en la red y el 1-0 subió al electrónico de La Constitución. Como ocurriera el miércoles ante el Betis B, a los de Adrián Hernández les tocaría remangarse para sacar algo positivo y no pinchar por segundo partido consecutivo.



Dos goles para la remontada

Le costó al Real Murcia. No fueron cómodos los 20 minutos tras el gol. Parecía no reaccionar el cuadro grana. No hay jugadores que aporten claridad. Sin embargo, no desaprovechó su oportunidad el equipo murcianista para asegurar un punto. Un gran centro de David Segura por la izquierda fue rematado por Álvaro Moreno. Se elevaba el de Cabezo de Torres para batir a Gianni y poner el 1-1.

Quedaba tiempo y existía una duda. Iría al Real Murcia a por la victoria, con el riesgo de quedarse sin nada; o se conformaría con el empate. Los de Adrián Hernández no se lo pensaron. Posiblemente sabiendo que el Yeclano sufre y mucho en los últimos minutos, los visitantes se arriesgaron y les salió la cara buena de la moneda. Fue en otra jugada por la banda izquierda. Esta vez Silvente metía el balón y encontraba a Toril. El mallorquín, bien cubierto, peinaba hacia atrás. Y ahí estaba un Víctor Curto que a sus 38 años siguió dando puntos al Real Murcia. Con su gol se suma al buen momento de la temporada, condenando además a un Yeclano que está sufriendo demasiado en este inicio liguero.