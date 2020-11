El Cartagena, a redimirse en Vallecas

Álex Gallar regresará tras su sanción y Andújar volverá al centro de la zaga.

Las urgencias van pesando. El FC Cartagena afronta hoy ante el el Rayo Vallecano (18.30 horas, Movistar) un partido con la necesidad imperante de sumar. Los albinegros encadenan cuatro jornadas consecutivas mordiendo el polvo y necesitan cambiar la dinámica. De ser uno de los mejores equipos del mes de octubre, ha pasado a ser uno de los que peor bagaje llevan durante el presente mes: 0 puntos obtenidos en cuatro partidos disputados. Ahora llega una racha de partidos frente a rivales de la zona alta que pondrán a prueba su fortaleza.

Toca medirse a los grandes de la clasificación. Después de caer frente al Mallorca, actual líder de la tabla, ahora se verá las caras con el Rayo. Andoni Iraola es el nuevo capitán del barco rayista, con el principal objetivo de volver a estar en la pomada esta campaña. La temporada pasada se quedó a las puertas de disputar el play off de ascenso con Paco Jémez en el banquillo.

Por el momento, el conjunto de Vallecas no ha encontrado la regularidad necesaria para colarse en las posiciones de ascenso directo. Actualmente, llegan tras conseguir un empate y dos victorias de manera consecutiva frente a Castellón y Real Zaragoza, al que superaron en La Romareda por 1-2. Pese a que fuera de casa solamente han conseguido sumar 8 puntos, colocándose en números de mitad de tabla, en el Estadio de Vallecas se han hecho un equipo muy sólido: cinco victorias y tan solo una derrota, frente a la UD Almería, es el saldo de los partidos que se han jugado en el icónico feudo rayista.

El equipo de Vallecas ha conseguido mantener gran parte del grueso de la plantilla de la campaña pasa. Desde el centro del campo hacia adelante, tan solo han incorporado a Antoñín, cedido desde el Granada. Por lo demás, siguen manteniendo muy buenas piezas en la zona del centro del campo con Mario Suárez o José Pozo; y mantienen un ataque de lujo con jugadores de tanta mordiente como Bebe, Álvaro García, Isi Palazón o Andrés Martín, estos dos últimos actuales máximos goleadores del equipo con cuatro tantos cada uno.

El Cartagena solamente ha sido capaz de llevarse los tres puntos de Vallecas una vez. Fue en la temporada 2009/10, cuando los albinegros volaban y estaban inmersos en una euforia perpetua, comandados por Juan Ignacio Martínez.

El Cartagena acabó llevándose el partido con un ajustado 2-3. Lafuente abrió el marcador con un golazo desde fuera del área; Toché quiso superar el gol del vasco y tiró una vaselina muy plástica con el exterior para hacer el 0-2. Arribas y Tito consiguieron empatar el partido antes del descanso. Txiki rompió la igualada antes de llegar a la recta final del encuentro gracias a su tanto de cabeza.

Volviendo al presente, esa euforia ya no se puede palpar debido a la situación sanitaria. Las gradas siguen estando vacías y en el eco del Cartagonova solo se puede escuchar el roce del balón con las botas de los futbolistas. No hay ambiente, no hay almas albinegras animando, esas que tanto desean volver a ver ganar a su equipo después de haber cosechado cuatro derrotas de forma consecutiva.

El Cartagena firmó un partido muy serio ante el Mallorca. Durante la primera mitad se mostró bien plantados ante el conjunto bermellón, que no tuvo excesivos acercamientos de peligro. En la segunda mitad hubo mucho más fútbol en ambas porterías: Elady fue el principal activo ofensivo de un Cartagena que sigue sin brillar en el ataque. Dos jugadas aisladas condenaron al Cartagena y acabaron por darle la victoria al Mallorca desde el punto de penalti. Una mano de Clavería provocó el primer penal que no falló Dani Rodríguez. Posteriormente Carlos David también tocó con la mano y fue expulsado por una patada a un contrario, y Lago Junior tampoco perdonó el penal.

El Cartagena necesita dejar atrás el peso de las derrotas que lleva acumuladas. Con Verza como única baja por lesión, Cordero se ha vuelto a quedar fuera de la convocatoria junto a Kleandro, Uri y Carlos David, que tendrá que cumplir la sanción. Con la necesidad de tener mayor mordiente ofensiva, es probable que Álex Gallar vuelva a la titularidad después de haber superado su lesión. Con esta nueva ´maratón´ de partidos, Borja Jiménez debe gestionar bien su plantilla para sacar todo el rendimiento posible a los suyos.

"Si cuestionan a Zidane, ¿cómo no lo van a hacer conmigo?"

La crisis de resultados ha avivado el debate sobre la continuidad de Borja Jiménez, quien se mantiene tranquilo ante las críticas: «Estoy tranquilo, ese debate está prácticamente desde que llegué, no me preocupa, pero en ese proceso y debate hemos conseguido ascender y estaba yo aquí. Ahora queremos conseguir el objetivo, que es salvar la categoría, estamos cinco puntos por encima de los puestos de descenso, estamos cumpliendo el objetivo sobradamente».Por otro lado, asegura que no es su «intención» seguir alargando ese debate sobre su figura: «Podemos seguir alimentando ese debate, pero no es mi intención, mi intención es trabajar cada día mejor y conseguir mejores resultados. Si no hubiese debate la gente estaría más tranquila, pero hay que afrontarlo como tal», asegura el técnico albinegro. «En el mundo del fútbol se cuestiona cualquier cosa, cuestionan a Zidane que ganó 3 Champions en 4 años, ¿cómo no me van a cuestionar a mí, que no he ganado nada?», apostilla Borja Jiménez.Por el momento, el entrenador albinegro manifiesta que en el club hay tranquilidad y no teme por su puesto en el banquillo cartagenero: «No, no por la racha de resultados, porque en el fútbol nunca se sabe, siempre se dice que los entrenadores debemos tener la maleta preparada. En el club hay tranquilidad, o eso nos transmiten, sabemos dónde estamos, estamos cumpliendo los objetivos, no podemos pedir más. Nos gustaría tener más puntos, pero como todos los equipos, ojalá terminara el año así, quedándonos en Segunda otro año».