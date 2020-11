Adrián Hernández: "Me preocupa que con poco nos hagan daño"

El Real Murcia se quedó a las puertas el pasado miércoles de presentar su candidatura para estar arriba en la clasificación al recuperar las dos jornadas aplazadas por el coronavirus. Sin embargo, la derrota frente al Betis Deportivo, le impidió colocarse a tan solo un punto del líder de la clasificación de su grupo. Así pues, el conjunto grana se medirá este domingo al Yeclano en el que será su tercer partido esta semana (a las 17.00 horas, La 7TV), tras vencer al Linares y caer ante el filial del Betis, y donde Adrián Hernández confía en poder llevarse los tres puntos.

No obstante, el entrenador murciano está «preocupado» por las desconexiones de su equipo en defensa. «Creo que en el índice de ocasiones, somos uno de los equipos a los que menos les crean. Y eso que el día del Lorca hubieron muchísimas durante sesenta minutos. Me preocupa que nos hagan daño con poco. Que estemos bien y de repente vengan esas desconexiones. Y después está lo de las transiciones, esas vigilancias ofensivas me preocupan bastante porque con facilidad se plantan delante de Tanis o llegan de un error individual», afirmaba el técnico y añadió que «a pesar de todo estamos mejorando en defensa y también recuperando a jugadores importantes, como Álvaro Moreno, que están llamados a liderar el centro de la defensa».

A priori, el Real Murcia mantiene los mismos integrantes en la enfermería, por lo que tan solo se perderían el duelo por lesión el lateral Iván Pérez y el extremo Pablo Haro, al igual que ocurrió ante el Betis. Adrián Hernández, en estas cinco jornadas, ha destacado «la igualdad» del subgrupo A, donde el conjunto grana busca finalizar entre los tres primeros esta fase de liga para obtener el billete a la Segunda B Pro por la vía rápida. «Cuesta mucho ganar los partidos, pero el tiempo corre a nuestro favor. Me preocupa ahora mismo el partido del Yeclano, que es de lo más difíciles del año», comentaba Adrián Hernández.

Sobre el rival, el Yeclano, el entrenador del Real Murcia considera que será un encuentro difícil a pesar de la mala racha en la que se encuentra el cuadro de Sandroni, que todavía no sabe lo que es ganar esta temporada. «Siempre digo que prefiero enfrentarme a un equipo que venga relajado en cuanto a resultados, en buena racha, que inmerso en una mala, porque eso hace que se le pongan las orejas de punta todo el rato. Pero eso no tiene que ser una excusa. Tenemos que hacer un buen partido y adaptarnos a las exigencias de un campo como La Constitución», explicó.

Además, el técnico grana también hizo un llamamiento para «sumar» tras solventar las primeras dudas de esta temporada. «Es el Real Murcia y hay que aceptarlo. Pero que esa presión vaya para Adrián Hernández, no también para los futbolistas o para todos los puntos. Eso es lo que a mí me duele, porque nadie me tiene que explicar qué es el Real Murcia. Así que, como murcianista, hago un llamamiento a la unidad y a la crítica constructiva», concluyó.