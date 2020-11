Borja Jiménez: "De las rachas malas se sale trabajando, es la única manera"

El FC Cartagena tiene como urgencia conseguir la victoria el próximo sábado en el Estadio de Vallecas. Los albinegros se enfrentan al Rayo Vallecano en su estadio, ante un equipo que se ha hecho fuerte en las posiciones altas de la clasificación y que quiere seguir prolongando su buena racha ante un rival muy necesitado de puntos. El Cartagena debe sacar a relucir su rebeldía y ganar en uno de los escenarios más icónicos del fútbol español.

Borja Jiménez es consciente de los equipos a los que se va a enfrentar. Rayo Vallecano y Espanyol esperan en las próximas dos jornadas: "Nos toca una racha de partidos ante equipos que están muy arriba, el Rayo viene de ganar en Zaragoza, donde fueron muy superiores. Nos vamos a encontrar a un Rayo que maneja todos los registros, aprieta muy arriba, le gusta correr y se encuentra cómodo en cualquier fase del juego", elogia el míster albinegro al conjunto de Andoni Iraola.

El preparador abulense asegura que una de las claves y la intención que tienen para el próximo partido es mantener su identidad: "Queremos seguir siendo lo que hemos venido siendo, lo que nos ha llevado a ganar, siendo valientes con balón", comenta Borja Jiménez. "Haremos nuestro partido, intentando estar lo máximo acertados posibles", el acierto, esa gran asignatura pendiente que ha fallado estas últimas jornadas. Esa falta de acierto asegura Borja Jiménez, se ha debido a acciones puntuales a nivel individual, pero que no pueden permitir que se produzcan y debe haber una mejoría en conjunto para que empiecen a verse resultados.

Esta crisis de resultados, con cuatro derrotas consecutivas, ha comenzado a avivar un debate sobre su continuidad. Borja Jiménez se mantiene tranquilo ante las críticas y reivindica el ascenso que consiguió con el equipo: "Estoy tranquilo, ese debate está prácticamente desde que llegué, no me preocupa, pero en ese proceso y debate hemos conseguido ascender y estaba yo aquí. Ahora queremos conseguir el objetivo, que es salvar la categoría, estamos 5 puntos por encima de los puestos de descenso, estamos cumpliendo el objetivo sobradamente".

Por otro lado, asegura que no es su "intención" seguir alargando ese debate sobre su figura: "Podemos seguir alimentando ese debate, pero no es mi intención, mi intención es trabajar cada día mejor y conseguir mejores resultados, si no hubiese debate la gente estaría más tranquila, pero hay que afrontarlo como tal", asegura el técnico albinegro. "En el mundo del fútbol se cuestiona cualquier cosa, cuestionan a Zidane que ganó 3 Champions en 4 años, ¿cómo no me van a cuestionar a mí, que no he ganado nada?", apostilla Borja Jiménez.

La racha de resultados ha traído consigo buena dosis de nerviosismo en el entorno albinegro, pero el preparador abulense "tenía claro que esto iba a llegar", una mala racha le llega a todo el mundo en esta categoría, comenta. Además, la receta para salir del bache asegura que es el trabajo: "De las rachas malas se sale trabajando, es la única manera. Dedicando más tiempo de lo habitual, si es posible. Creer en lo que haces y transmitírselo a los jugadores, ahora las oportunidades que estamos creando necesitamos un poco más de acierto, y disminuir las ocasiones que concedemos", comenta convencido Borja Jiménez.

Por el momento, el entrenador albinegro manifiesta que en el club hay tranquilidad y no teme por su puesto en el banquillo cartagenero: "No, no por la racha de resultados, porque en el fútbol nunca se sabe, siempre se dice que los entrenadores debemos tener la maleta preparada. En el club hay tranquilidad, o eso nos transmiten, sabemos dónde estamos, estamos cumpliendo los objetivos, no podemos pedir más. Nos gustaría tener más puntos, pero como todos los equipos, ojalá terminara el año así, quedándonos en 2ª otro año".