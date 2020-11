Castigo máximo para el FC Cartagena

Carlos David acaba expulsado en un partido en el que el meta Bulka debuta en la portería.

Llegó la cuarta derrota consecutiva. Llegó el cuarto partido sin sumar y el Cartagena se mete en problemas. Lo hace después de caer en el Cartagonova por un gol a dos frente a una Mallrca que venía en racha y sin perder desde la primera jornada de liga. Lo hizo, eso sí, en un partido igualado en el que obtuvo un castigo mayor del que seguramente mereció. El VAR y las decisiones arbitrales fueron decisivas en un encuentro en el que el conjunto insular se llevó la victoria con dos goles de penalti y en el que el tanto de Elady en los minutos finales no sirvió para evitar la derrota.

Buscaba un cambio el Cartagena y lo hizo desde la propia alineación. Borja introdujo muchas modificaciones en el once con respecto a los últimos encuentros y a lo visto esta temporada, especialmente en la zona defensiva. Una de las más destacadas, en la portería. Marcin Bulka entró sustituyendo a Marc y debutó con la camiseta del Cartagena. También hubo novedades en el centro de la defensa, donde Rhyner y Carlos David formaron pareja en la zaga. Reapareció Jurado en el medio junto a Carrasquilla y también entró en el once Cayarga, sustituyendo a un Álex Gallar a quien Borja prefirió reservar en el banquillo.

Enfrente, un rival que llegaba con todo y con la intención de dormir en lo más alto de la clasificación para esperar el pinchazo del Espanyol. El Mallorca de Luis García Plaza salió con todas sus armas para llevarse los tres puntos del Cartagonova.

Comenzó el encuentro con el conjunto visitante tratando de llevar la iniciativa en el juego y con el Cartagena esperando atrás ordenado para no dejar huecos que pudieran aprovechar los atacantes del Mallorca. Una misión que los albinegros cumplieron con creces durante la primera parte. De hecho, el primer acercamiento no llegó hasta que estaba cerca el minuto diez de encuentro, cuando llegaba un disparo potente de Sastre que lograba detener Bulka en su primera intervención. Más peligro.

Poco a poco fue asentándose el conjunto de Borja y empezó a encontrar ciertas fases con el control del balón. Precisamente, producto de una larga posesión llegó la primera y más clara oportunidad de todo el primer tiempo. El Cartagena supo encontrar la espalda de la defensa llevando el balón a banda y encontrando el hueco con un pase de Carrasquilla por encima del lateral para la llegada de David Simón. El envío del panameño dejó totalmente solo al lateral delante de Manolo Reina, pero este no logró superar la salida del guardameta –viejo conocido en Cartagena- y se terminó desbaratando la ocasión. No obstante, el Mallorca seguía llegando con tímidas acometidas y daba algún susto que otro a la zaga como sucedió en un saque de esquina que quedó muerto dentro del área y que Raillo terminó enviando por encima de la portería.

En los minutos previos al descanso, el Cartagena volvería a rondar la meta de Reina. Primero con un disparo de Alberto de la Bella que se marchó alto después de una gran jugada de Nacho Gil y el pase atrás de Cayarga; después, y en la que fue la última acción, Carlos David remató un córner botado por Nacho, pero envió salió demasiado blando y Reina atrapó sin problemas.

El paso por vestuarios no dio un giro al encuentro. Planteamiento similar y un juego casi calcado fueron la tónica en los primeros minutos de juego. De hecho, el Cartagena tuvo la primera oportunidad mediante un disparo de Elady Zorrilla que se marchó a la derecha de la portería visitante. Borja movió pronto el árbol para tratar de buscar alternativas e introdujo dos cambios antes de lo habitual. Gallar y Clavería entraron sustituyendo a Cayarga y Jurado respectivamente.

El Mallorca lo intentó con un disparo de Febas que llegó blando a las manos de Bulka. Sin embargo, el VAR iba a lograr lo que no consiguió el conjunto de Luis García Plaza. El colegiado señalaba una mano de Clavería dentro del área después de ir a revisarla al no haberla pitado en primera instancia. Dani Rodríguez asumió la responsabilidad del lanzamiento y engañó a Bulka desde los once metros. A Pesar de ponerse por debajo en el marcador, el Cartagena no le perdió la cara al partido y trató de ir en busca del empate a pesar del bajón por el gol encajado. La más clara fue para Carrasquilla, que tras una buena contra comendada con Rubén Castro buscó el disparo desde fuera del área y se marchó por encima del travesaño. Para meter más peso en el ataque, Borja dio entrada a Harper.

Sin embargo, cuando el Cartagena se estaba encontrando, llegó la sentencia. Un salto de Carlos David con Mboula terminaba con el penalti señalado de nuevo por el colegiado, que interpretó agresión del central sobre el jugador del Mallorca ante las airadas protestas de jugadores y banquillo albinegros. En esta ocasión era Lago Junior el encargado de lanzar. Bulka adivinaba la intención pero no lograba atajar el lanzamiento y el Mallorca hacía el segundo para poner, prácticamente la sentencia.

A pesar de estar con uno menos y dos goles abajo, el Cartagena tiró de carácter y fue en busca de la épica. No lo logró, pero al menos fue a tratar de conseguirlo. Una jugada llevada por la derecha por Álex Gallar terminaba con Harper dejando pasar el balón y con Elady enviándolo a la mismísima escuadra para recortar distancias y dar esperanzas a los albinegros. Pudo llegar ese empate en un saque de esquina al que subió a rematar Bulka y que logró cabecear Álex Martín, pero su remate se marchó rozando el palo de la portería visitante y el Cartagena se quedó sin tiempo.

De esta forma el conjunto de Borja suma su cuarta derrota consecutiva y se acerca peligrosamente a los puestos de abajo. Ahora, tiene que preparar el partido frente al Rayo Vallecano del fin de semana mirando de reojo la visita del Espanyol entre semana.