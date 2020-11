'Supermán' López será compañero de Valverde dos años después de criticarle

Vuelta a España de 2019. Penúltima etapa. Caída de Primoz Roglic, líder en ese momento, y ´Superman´ López, y el Movistar, que según explicó después no se había percatado de ello, comenzó a tirar, aunque después de paró. Alejandro Valverde era en ese momento segundo clasificado de la Vuelta y al final de la jornada, en Escalona, López, entonces en el Astana, explotó: «Los de Movistar son siempre lo estúpidos que hacen estas cosas. Son siempre los mismos tontos. A ver si un día ganan una carrera atacando de frente. El movimiento de Movistar es una falta de respeto al líder de la Vuelta. Siempre hacen el estúpido, su manera de actuar. Menudo campeón del mundo (Valverde) que tenemos». Un día después, el colombiano pidió disculpas. Meses después, Valverde hablaba en una entrevista a La Opinión del lance. «Tampoco voy a entrar más en discusión. Supermán pensó eso en ese momento, está claro que no es lo correcto ni así se actúa ni en este deporte ni en los demás. En ningún ámbito de la vida se insulta a los demás. Él decidió actuar así y con esas palabras lo único que hizo fue mal para él, para mí no significan mucho, quien quedó mal fue él», zanjó el campeón murciano.

Dos años después de ese ´malentendido´, Valverde y ´Supermán´ López serán compañeros en la última temporada en activo del murciano, ya que el Movistar anunció ayer la incorporación del colombiano por una temporada, abandonando así el Astana donde seguirá el muleño Luis León Sánchez Gil. Se trata de la quinta incorporación del equipo telefónico tras Iván García Cortina, Gregor Mühlberger, Abner González y Gonzalo Serrano.

«La incorporación de López suma a Movistar Team el talento de uno de los mejores vueltómanos del pelotón, un ciclista capaz de aspirar a grandes resultados en cada ronda por etapas que disputa», destacó la escuadra telefónica.

López, que este año ha debutado en el Tour de Francia, donde ganó la etapa reina en el Col de la Loze, se convertirá en el jefe de filas junto a Enric Mas y Marc Soler. «Es un refuerzo muy importante. Con él tendremos, además de un hombre con experiencia y grandes resultados, alguien que entiende el ciclismo al ataque y que corre de manera imprevisible», reconoció Eusebio Unzue, manager del equipo donde también seguirá José Joaquín Rojas.