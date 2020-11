El Pozo quiso fichar a Maradona por 200 millones de pesetas

Abril de 1991. Maradona estaba apartado del fútbol por sus problemas con la cocaína. Entre tanto, había jugado algunos partidos de fútbol sala en Argentina, llenando pabellones. En Murcia, El Pozo se había hecho cargo el Cruz Joyita y empezaba a construir un equipo referente en el fútbol sala. Un día, en una comida con periodistas de la ciudad, Eloy Jiménez, entonces presidente del club, recogió la idea que le lanzaron. "¿Por qué no ficháis a Maradona?", fue la pregunta que surgió durante el encuentro. "Me dijeron que Maradona estaba sancionado y que no podía jugar al fútbol, pero que había disputado alguno de fútbol sala. Yo dije que le daba ahora mismo 100 y 200 millones de pesetas. Al día siguiente salió en todos los periódicos pese a que aún no sabía nada Tomás Fuertes, al que llamaron y solo dijo que sería cosa mía", recuerda Jiménez, quien continúa diciendo que "eso ocurrió el sábado y el lunes, cuando llegué a la fábrica, Tomás Fuertes me preguntó. Hablamos de ello, de la proyección internacional que daría a la marca. Y así surgió todo". La noticia corrió como la pólvora y de ella se hizo eco el Diario Clarín, que llegó a agotar una edición al dar la noticia del interés del club murciano de fútbol sala.

Días después entró en escena el representate Paco Sánchez Sabater: "Llamamos a Paco y nos dijo que le pasáramos la oferta en firme. Él habló con Tata Brown, quien había jugador en el Real Murcia, y contactó con Maradona Produccions, la empresa que llevaba sus intereses deportivos. Preguntaron qué vivienda tendría y muchas más cuestiones. Se le trasladó el documento con el ofrecimiento económico", explica Eloy Jiménez. Sin embargo, no hubo más noticias, pero el presidente del club habló un tiempo después con José María García, el único periodista español que estuvo en la boda del astro argentino: "Coincidí con García en Antena 3. Me dijo que pese a todos los problemas que estaba teniendo, Maradona tenía contratos de publicidad con los que ganaba mucho más de esos 100 millones de pesetas. Y esa fue la historia. Ojalá hubiera dicho que sí, porque le habríamos dado la oportunidad a Maradona de regenerarse un poco y así salir de ese mundo donde se había metido. Fue una cosa simpática, pero él solo estaba pensando en volver al fútbol, como ocurrió, donde iba a ganar mucho más dinero que aquí", termina diciendo.