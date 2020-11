El Murcia se pone al día mirando a lo más alto de la clasificación

El Real Murcia ha pasado en unos días de jugarse la vida a mirar a lo más alto de la clasificación. Y es que el conjunto grana se pondrá al día en el calendario esta misma tarde (15.45 horas, Footters.com) cuando recupere frente al filial del Betis el segundo de los dos partidos aplazados por coronavirus en el mes de octubre. Un partido en el que, en caso de conseguir los tres puntos, colocaría al equipo que dirige Adrián Hernández, técnico murcianista, a tan solo un punto del líder del grupo IV-B (el UCAM Murcia) después de cinco jornadas disputadas hasta la fecha.

Y es que la victoria del pasado sábado frente al Linares Deportivo (3-0) parece que ha vuelto a calmar las aguas por las oficinas de la Nueva Condomina después de un inicio, más por la imagen que por los números, cargado de dudas en una temporada que se antoja clave obtener una plaza por la vía más corta en la Segunda B Pro (Primera División de la RFEF) el próximo curso. No obstante, obtener la victoria en la ciudad deportiva Luis del Sol no será una tarea fácil, a pesar de que el estado de ánimo del Real Murcia haya cambiado en los últimos días. Y es que el equipo murciano no ha pasado del empate en sus tres últimas visitas al filial de Heliópolis. De hecho, el propio UCAM tuvo que esforzarse al máximo para acabar consiguiendo un punto el pasado fin de semana (1-1). La ciudad deportiva verdiblanca no es un escenario propicio para que los granas. O al menos eso muestran las estadísticas. Y es que, en las últimas tres visitas en la categoría de bronce, el Real Murcia nunca se ha podido hacer con los tres puntos. De hecho, en 270 minutos, con tres plantillas diferentes en tres momentos distintos de su reciente historia, tan solo ha sido capaz de anotar un gol. Siendo el empate a cero el resultado de sus dos últimos encuentros en Sevilla.

Cierto es que el Betis Deportivo no ha empezado con buen pie esta temporada. Pero no pierde desde la primera jornada de liga (3-0 frente a El Ejido) al encadenar tres empates consecutivos. Además, cuenta con talentos interesantes que ya fueron testados por Manuel Pellegrini, entrenador del primer equipo, en la pretemporada. Como son el delantero Raúl o el central Geovanni. Además, en sus filas cuenta también con Yasssin Fekir, hermano de Nabil Fekir, jugador del Betis, quien fue el autor del gol frente al conjunto universitario el pasado fin de semana.

El Real Murcia, por su parte, recuperará esta tarde más piezas que ante el Linares Deportivo al entrar ayer en la convocatoria los centrales Antonio López (expulsado frente al Granada B) y Álvaro Moreno. No obstante, el nivel mostrado hasta ahora tanto por Edu Luna como por Miguel Muñoz puede hacer que Adrián Hernández no haga probaturas en el eje central de la defensa. Al igual que en la delantera, donde la dupla Chumbi-Toril se está convirtiendo en la mejor noticia de los granas en este inicio de campaña al recuperar el olfato del delantero aguileño junto al trabajo recompensado también con goles del mallorquín.

Así pues, lo que deberá hacer el técnico murcianista será encontrar los acompañantes perfectos en el centro del campo para conformar una columna vertebral que dote de más equilibrio y consistencia al equipo durante los noventa minutos de juego. Sin embargo, al ser una semana atípica, ya que el domingo los granas se medirán al Yeclano en La Constitución, podrían verse algunos cambios pensando de cara al futuro. Este duelo corresponde a la segunda jornada de liga, tras ser aplazado por el brote de coronavirus detectado en el cuadro grana hace unas semanas.