ElPozo se mide al Nueva Elda con el regreso de Rafa Santos

ElPozo Murcia Costa Cálida se enfrentará hoy al Club Deportivo Nueva Elda en partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de fútbol sala que se disputará en esa localidad alicantina, donde espera un rival de Segunda B ante el que Diego Giustozzi, técnico grana, no quiere relajación. «Busco darle importancia a este torneo y no queremos regalar ningún minuto en él», ha dicho.

El partido (21.00 horas) le llega al conjunto murciano tras su empate del domingo en la cancha del BeSoccer UMA Antequera, un 2-2 que truncó la racha de tres victorias seguidas en la Liga de Primera División para un equipo que no contó con su entrenador en el banquillo, por culpa de una gastroenteritis.

Para este choque se mantiene la baja por sanción de Pol Pacheco, cuyo castigo de 13 partidos por no pagar 3.000 euros en su momento al que fue su representante también incluye el torneo copero, y se prevé que vuelva el pívot brasileño Rafa Santos, ausente en los últimos partidos por lesión.

«A Rafa Santos y también a Felipe Valerio y a Darío Gil, quienes han tenido problemas físicos, les vendrá bien este encuentro para adquirir ritmo y confianza y también a algún jugador de la cantera, pero no quiero mandar el mensaje de que vamos a rotar», ha apuntado Giustozzi.

«Este título se nos escapó por nada hace dos temporadas en penaltis cuando nos enfrentamos al Barcelona y la pasada en el duelo contra el Jimbee y yo le quiero dar importancia a este torneo y no queremos regalar ningún minuto en él», ha añadido el de Buenos Aires.

El entrenador de ElPozo también se ha referido a una Liga sorprendente en la que su equipo es cuarto con 15 puntos en nueve jornadas y tiene por detrás a los grandes rivales en la pelea por el título como el Movistar Inter, vigente campeón y es que es décimo con 11 puntos en seis partidos; y el Barça, decimotercero con sólo nueve puntos en diez encuentros.

«Yo quiero estar arriba cuando lleguen los momentos importantes y la clasificación no va a ser tan real como en años anteriores pues el octavo le puede ganar al primero perfectamente. Es todo tan particular e improvisado que la fase regular no te asegurará nada, aunque no voy a esconder que me gustaría tener tres victorias más a estas alturas del campeonato, pero lo importante es estar bien en el momento determinante», ha comentado.