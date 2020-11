El peor rival en el peor momento

Tocado, en horas bajas y atravesando la peor racha de la temporada. Hay muchas formas de definirlo, pero así es como se encuentra a día de hoy el Fútbol Club Cartagena. El conjunto albinegro ha cosechado tres derrotas consecutivas que le han hecho sumar cero puntos de los últimos nueve en juego. Unos resultados que no eran similares desde las tres primeras jornadas de liga, en los que no se consiguió ganar pero sí se sacó un empate en la primera jornada. Llegan, por tanto, los de Borja Jiménez inmersos en su peor racha de la temporada a un difícil tramo del campeonato liguero.

Y es que no parece que sea precisamente en mejor momento para afrontar la serie de encuentros que vienen por delante. Tres de los equipos más potentes de la Segunda División –que bien podrían estar jugando el Primera- son los que aparecen próximamente en el calendario y será frente a ellos ante quienes tenga que tratar de reaccionar. El primero de ellos, este mismo miércoles. El Mallorca viaja a Cartagena estando como segundo clasificado y habiendo sumado doce partidos consecutivos sin conocer la derrota.

Sería absurdo comparar y tratar de equipararse a uno de los mayores presupuestos de la categoría de plata habiendo ascendido a la misma solo cuatro meses atrás. Precisamente por el hecho de que hace solo unos meses eran dos categorías las que separaban a ambos clubes, con la diferencia de cifras que eso conlleva. El Mallorca, por poner un ejemplo, cuadruplica en límite salarial al Cartagena como quedaba reflejado en los datos publicados por LaLiga hace unos días. Solo el Espanyol (con 45 millones) y el Leganés (con 26,7) superan a los insulares en este aspecto.

Hablamos, por tanto, de un choque en el que si se toma esa base ya está descompensado. Sin embargo, los números solo son eso, números. Después tienes que plasmar sobre el campo con los jugadores y hacer que esos datos sean efectivos. Y es algo que el Mallorca está haciendo a la perfección porque quiere retornar cuanto antes sea posible a la primera categoría del fútbol español. Al menos lleva buen camino para lograrlo.

Mires donde mires. Analices donde analices. Las cifras que está consiguiendo hasta el momento el equipo dirigido por Luis García Plaza están fuera del alcance de casi todos los clubes de Segunda. Segunda posición con 26 puntos, a solo uno del RCD Espanyol, que es líder en solitario y que también merece comentarios a parte. El Mallorca ha tardado muy poco en demostrar cuál es su objetivo y en dejar patente que es más que capaz de lograrlo por la vía rápida.

En las 13 jornadas transcurridas hasta la fecha solo ha caído derrotado en una ocasión. Nos tenemos que remontar hasta el mes de septiembre, la primera jornada de liga, para ver la única vez que el conjunto balear ha perdido. Lo hizo frente al Rayo Vallecano –siguiente rival del Cartagena después de estos- en su estadio y por la mínima. Desde entonces han sido 12 los partidos disputados y en absolutamente todos ha puntuado. Siete victorias y cinco empates que le han servido para dejar atrás ese tropiezo inicial al que le acompañó un empate a cero en la segunda jornada. Si cogemos ese dato y lo trasladamos al Cartagena la diferencia queda aún más patente. En el mismo tiempo el conjunto dirigido por Borja Jiménez ha cosechado seis derrotas.

Pero posiblemente el dato más destacado del cuadro rojillo lo tenemos en la portería. Los de Luis García Plaza solo han encajado dos goles en todo lo que llevamos de liga. Uno fue en la derrota de la primera jornada y otro frente al Málaga a finales del mes de octubre.

Por tanto, lleva cuatro partidos seguidos sin que ningún equipo sea capaz de superar al que fue portero albinegro en la catastrófica temporada del descenso en la 2011-2012, Manolo Reina. Y eso que no ha tenido enfrente rivales asequibles. Zaragoza, Ponferradina, Girona y Sporting de Gijón –ante quien dejó escapar la oportunidad de ponerse líder por el pinchazo del Espanyol- han sido incapaces de hacerles un gol en lo que va de curso.

De la Bella: «Tras tres derrotas, la confianza del grupo está baja»

Alberto De la Bella, jugador del FC Cartagena, aseguró que están «concediendo mucho» a los rivales y que se deben «estar más juntos en el campo y funcionar más como bloque» y ha reconocido que «la confianza está baja» después de haber cosechado tres derrotas seguidas. Antes de referirse al choque de mañana frente al Mallorca, De la Bella ha hablado del 4-1 encajado ante el Mirandés. «Cuando recibes tantos goles es muy difícil ganar y estamos concediendo mucho, no estamos siendo efectivos atrás y así es complicado. Trabajamos para mejorar el aspecto defensivo y tenemos que estar más juntos en el campo y funcionar más como bloque para que los rivales tengan menos espacios y nos lleguen menos el área». «Está claro que después de tres derrotas seguidas la confianza del grupo está baja, pero esto es muy largo e igual que estuvimos seis semanas sin perder ahora estamos en esta racha en la que el equipo no ha estado al mismo nivel. No obstante, tenemos ganas de recuperar ese tono y dar una alegría, pues el equipo lo merece», ha comentado al respecto. «Nos vienen encuentros complicados, pero estamos preparados y con ganas de cambiar la dinámica. Se agradece jugar tres días después de perder y lo importante es seguir creyendo y no tener dudas, eso y darlo todo y mejorar en lo que estamos fallando últimamente».