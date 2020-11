Borja Jiménez: "Tenemos que mejorar mucho en el aspecto defensivo"

Las aguas están enrarecidas. El FC Cartagena encadena en las últimas tres semanas tres derrotas consecutivas que le han hecho descender considerablemente en la clasificación hasta cerca de los puestos de descenso. El colchón aún es de cuatro puntos, pero deben saltar las alarmas para poder ponerle remedio a esta situación que atraviesa el equipo de Borja Jiménez.



El técnico abulense ha pasado por rueda de prensa para valorar cómo se encuentran los suyos para afrontar el choque ante un rival muy complicado como es el Mallorca. Con respecto a la goleada encajada en Miranda, por 4-1, Borja Jiménez considera que su equipo estuvo frágil defensivamente: "Creo que de los últimos tres partidos: el día del Logroñés perdemos en una acción aislada, sin ningún tiro a puerta más; en Castellón es verdad que somos un poco más débiles en dos situaciones muy fáciles de defender y creo que el otro día igual", comenta el preparador albinegro. "Tenemos muy claro que el otro día defendimos demasiado abiertos ante un equipo que tenía buenas conducciones. Eran capaces de eliminarnos en situaciones de uno contra uno y en situaciones de ayudas, es algo que tenemos que mejorar". El entrenador albinegro hace autocrítica y una llamada constante a la mejora necesaria de su equipo.





?? Aquí puedes ver la rueda de prensa de @BorjaJimenSaez previa al partido contra el @RCD_Mallorca de mañana.



?? "Trabajaremos para volver al nivel de hace dos o tres semanas. Hay que mejorar y trabajar mucho". pic.twitter.com/DKr1wTsqLo — FC Cartagena (@FCCartagena_efs) November 24, 2020

El resultado encajado en Anduva, muy abultado, ha alertado a todo el entorno albinegro.considera que hay que hacer una lectura con contexto del partido: "Estando en categoría superiores tienes riesgo a poder encajar más goles, pero creo que hay que contextualizar cómo se produjo,. Aparte de haber defendido muy mal esas cuatro acciones, creo que el resultado fue más abultado de lo debido", asegura. "Hicimos muchos méritos para perder, pero quizá no de forma tan abultada. Trabajaremos para volver a esa senda de esa contundencia defensiva que teníamos", recuerda el preparador albinegro que hasta hace pocas semanas su equipo concedía pocas ocasiones.Con el Mallorca , seen la que el Cartagena tendrá que medirse a equipos de la talla de. Borja Jiménez asegura que sus jugadores están centrados para afrontar este momento: "Los jugadores creo que están centrados en el día a día. Ya sabemos cómo son las rachas y más en esta categoría. Es momento de afrontar el partido frente al Mallorca con la misma ambición que cualquier otro, intentando ganar, sabiendo que viene el rival menos goleado y deCon la ilusión, ganas y la firmeza de que estamos convencidos de que podemos ganar", comenta el técnico abulense.El cuerpo técnico tendrá que gestionar bien la plantilla y ver quién está mejor físicamente para afrontar el resto de encuentros. Borja se muestra seguro con la plantilla tan amplia que tiene, asegurando que intentarán elegir a los mejores. El que seguro no podrá estar el, tras ser expulsado frente al Mirandés. Además de esa baja, parece que habrá más de cara al próximo encuentro, ya que hayA pesar de las críticas por las derrotas cosechadas en las últimas tres semanas, Borja Jiménez no se siente cuestionado y sabe que tiene que "convivir con la crítica": "y es algo que no iba a cambiar. Está muy interiorizado, no es algo en lo que deba de perder el tiempo. Intento hacer mi trabajo lo mejor posible. Los que estamos expuestos a la crítica en el día a día tenemos que saber convivir con ella.sabiendo todo lo que envuelve al fútbol, siempre hay que generar debate, es importante que eso exista. Estoy tranquilo, confiando en el trabajo que hacemos cada día", aseveraba el entrenador albinegro.No se siente cuestionado, pero sí está preocupado porque su equipo haya encajado cuatro goles. Afirma tajante que tienen que mejorar en el aspecto defensivo: "Es casi imposible que un recién ascendido encajando cuatro goles gane un partido tanto fuera de casa como dentro.para volver a ser el equipo sólido que hemos sido. Tenemos que trabajar y materializar las que tengamos.".