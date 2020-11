Urbano dice que el Lorca merece «mucho más» y Sandroni lamenta la segunda parte

El empate de ayer entre el Lorca Deportiva y el Yeclano Deportivo (1-1) en otro duelo regional en la Segunda División B dejó doble sabor amargo para los dos conjuntos, al no romper sus malas dinámicas esta temporada tras resistirse la victoria. Iban Urbano, entrenador del Lorca Deportiva, aseguró que su equipo mereció «mucho más» en el duelo. « Hemos hecho muchas cosas bien.

Otra vez no hemos estado acertados en el gol encajado tras un centro lateral,pero en ataque,hemos metido al Yeclano en su campo,solo han tenido la ocasión del gol.En la segunda parte no han pasado de medio campo. Hemos hecho mérito para mucho más», aseguraba. Mientras que Sandroni, técnio del Yeclano, coincidía en que la segunda parte de su equipo no fue buena. «Hemos sumado un punto, algo es algo, pero no es suficiente ni es lo que queríamos. Sabíamos que teníamos que sumar de tres en tres, ls hemos intentando.

En la primera parte hemos estado mejor, pero en la segunda la verdad es que el Lorca nos ha sometido, sobre todo con centros al área y nosotros no hemos hecho bien las cosas en la segunda parte. No me voy contento», concluyó ayer Sandroni tras el choque.