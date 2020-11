Andrés Carrasco rescata un punto que no deja contento a nadie en el Artés

El peor resultado que se podía dar, teniendo en cuenta las urgencias del Lorca Deportiva y Yeclano, fue el que reflejó ayer el marcador al final de los noventa y cuatro minutos que duró el choque (1-1). Por ocasiones, el Lorca Deportiva mereció los tres puntos, ya que dispuso de buena cantidad de ocasiones. El Yeclano tuvo la suya y ya no se acercó a la meta de Hortal. Por el nivel mostrado por ambos conjuntos, no debe extrañar a nadie la posición que ocupan en la tabla. Duelo de necesitados entre dos de los equipos murcianos en el grupo IV-B, el que se vivió en el estadio Artés Carrasco, con un césped perfecto. El Lorca Deportiva y el Yeclano, ambos con dos puntos, se presentaron a este partido sin saber lo que es ganar y se fueron de la misma forma.

En el Lorca, el técnico Iban Urbano devolvió la titularidad al meta Alberto Hortal. Prescindió de Sergio Rodríguez en el lateral zurdo y jugó el argentino Coyette. Al centro de la defensa volvió Galiano tras cumplir un partido de sanción en detrimento de Robles, quien además se quedó fuera de la convocatoria por lesión. En el banquillo estuvo por vez primera, el uruguayo, Britos. El Yeclano, que vistió de rosa, tuvo la desgracia de la lesión en el calentamiento de Carlos Selfa y entró in extremis, Gastón. A los treinta y un minutos también se lesionó el central Fran Martínez y dejó su sitio a Chino que debutaba esta temporada.

El juego estuvo muy equilibrado sin un claro dominador con acciones de peligro en las dos áreas. Las defensas mostraban fisuras importantes pero los atacantes no estaban finos. En el minuto diez, el juvenil Cellou realizó un cambio de ritmo brutal dentro del área, pero su disparo raso lo repelió Cassaro. El Yeclano empezó a despertar y marcó en el minuto diercinueve. Gran centro desde la izquierda de Pedro García, y el más bajiito, pero el más listo, Tonete, conectó un cabezazo dentro del área pequeña que supuso el gol. A los centrales, Baroni y Galiano, solo les faltó aplaudir al delantero visitante.

Cinco minutos después, el Lorca Deportiva pudo empatar. Otra vez Cellou, quien junto a Emilio Iglesias fueron los mejores del equipo lorquino, utilizó su velocidad para plantarse ante Cassaro, pero cuando iba a marcar, salvó en el último momento Fran Martínez. En el minuto veintiocho, una gran jugada del equipo lorquino la culminó Marconato que estrelló su lanzamiento en el larguero. En el treinta y nueve, el Lorca tuvo otra gran ocasión. Perfecto cambio de orientación de Emilio a Cellou, de derecha a izquierda,este dentro del área, cede a Marconato que dispara pero Pedro García,con su portero batido ,salva en la misma línea de gol ,después un rechace de Chino lo volvió a salvar el mismo Pedro García.

Al final del primer tiempo, el Yeclano se marchó ganando, pero, por ocasiones, el Lorca Deportiva fue superior a su rival quien aprovechó la debilidad del centro de la defensa lorquinista para anotar su tanto por mediación del veterano Tonete, treinta y siete años le contemplan. El Lorca cambió al delantero en el inicio del segundo tiempo. No salió el belga Musoni y sí lo hizo Carrasco. El Yeclano buscó desde el inicio de la reanudación, dormir el partido. Intentó poner el ritmo que le interesaba. El Lorca buscaba llegar con acciones rápidas por los costados. Urbano sacó a Sergio Rodríguez quien le dio mas frescura al lado izquierdo donde Coyette fue un coladero.

En el minuto sesenta, tras un córner, Oliva disparó desde la frontal del área pero el cuero salió lamiendo la escuadra de Cassaro. Seis minutos después, una gran jugada entre Marcos Legaz y Sergio Rodríguez, este centró raso atrás y allí, Cellou, libre de marca, disparó alto. Gran favor le hizo Iban Urbano a Sandroni cuando retiró a Emilio Iglesias que estaba siendo un puñal por la derecha. Nadie lo entendió. Los locales lo intentaban por ambos costados, Julen Gutiérrez podía con su par pero sus centros no encontraban rematador. Cellou, muy activo siempre sacaba algo cuando recibí, pero se le apagaba la luz en los momentos decisivos. No había noticias del Yeclano de medio campo hacia adelante. Salió el ex del Lorca Deportiva, Javi Saura para tener mas el balón pero ni así. El juego del Lorca era sencillo,apertura a los costados, centros y trabajo para los delanteros. La racanería del Yeclano le costó caro. A falta de tres minutos para el noventa recibió en la izquierda, Cellou, balón raso al área y allí, Andrés Carrasco, se estrenaba como goleador en la presente campaña al batir por bajo a Cassaro. Fue merecido para el equipo lorquino. El Yeclano se medirá al Real Murcia el próximo domingo y el Lorca Deportiva visitará La Condomina para medirse al UCAM.