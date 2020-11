Varapalo albinegro en Anduva

Tercera derrota consecutiva de los cartageneristas, en los que Rubén Castro falla un penalti con 3-1 en el marcador

Derrota sin paliativos en Anduva. El FC Cartagena encajó una durísima goleada por 4-1 en Miranda de Ebro frente al Mirandés, que hizo valer su efectividad para marcarle cuatro goles al conjunto albinegro. El gol cartagenerista vino por medio de Elady, y tras unos buenos minutos, parecía que había esperanza. Pero Rubén Castro falló desde los once metros y tras ello Andújar fue expulsado. Cadena de desdichas para un equipo que no dio una buena imagen y que no tuvo fortuna con los postes. Los de Borja Jiménez reciben al Mallorca el próximo miércoles necesitados de una victoria que les haga despegarse los puestos de abajo.

El FC Cartagena comenzó bien plantado en Anduva. Carrasquilla estaba muy activo en el centro del campo e intentó filtrar un buen balón hacia la banda derecha al que Nacho Gil no llegó. A los cinco minutos, tuvo una de las ocasiones más claras del primer tiempo: Elady se quedaba solo frente a la portería con Lizoain ya batido, pero el jiennense mandó alto su disparo. El colegiado invalidó la jugada por fuera de juego, pero el extremo albinegro se quedó con mal sabor de boca. Rubén Castro tuvo ocasión también de abrir el marcador, pero Lizoain estuvo brillante para interceptar.

El Cartagena empezó muy intenso el partido, llevando una presión alta al área rojilla que les hacía cometer errores en la salida de balón. No obstante, el Mirandés supo jugar sus cartas. Víctor Gómez fue el encargado de botar una falta lateral que puso con gran precisión hacia el área para que Berrocal mandara un gran testarazo a la portería de Marc Martínez. El defensa rojillo remató sin oposición y abrió el marcador para el Mirandés cuando apenas se habían cumplido diez minutos de juego. Poco después, Carrasquilla intentaba dar la réplica desde fuera del área con un disparo potente, emulando al gol que anotó frente a Las Palmas. Sin embargo, el intento se marchó desviado. El Cartagena iba a seguir intentando perforar la portería de Lizoain desde fuera, una constante en esta primera mitad.

Con el gol, el Mirandés se mostró con mucha más confianza y ahora era el equipo jabato el que presionaba la salida de balón cartagenera. A los de Borja Jiménez les costaba sacar el balón jugado. Pasado el ecuador de la primera mitad, Sergio Moreno iba a anotar el segundo gol, pero el colegiado señaló que estaba en posición de fuera de juego. Llegados al último cuarto de hora de la primera mitad, el Cartagena mostró una mejor cara. Los albinegros se mostraron más participativos en ataque, pero sin llegar a tener acierto. Simón Moreno pudo tener una ocasión muy clara, pero se le escapó el balón en el último momento. El Mirandés seguía con mucha presencia ofensiva. Jackson se internó bien en el área y cuando se quedaba completamente solo para disparar, Delmás metió la pierna y despejó a córner.

Los de Borja Jiménez tuvieron una ocasión de empatar en el último tramo de la primera mitad, pero no tuvo suerte: Clavería y Elady dispararon desde fuera del área, pero mandaron el balón a la madera; Nacho Gil cazó el rechace del disparo de Elady, tampoco pudo mandarlo entre los tres palos. Con la ventaja por la mínima del Mirandés nos fuimos al descanso.

La segunda mitad empezaba con un Mirandés bien plantado en el campo y dominando la posesión. Borja Jiménez empezó a mover el banquillo y dio entrada a Verza en el centro del campo sustituyendo a Clavería. Apenas cinco minutos después de la reanudación, llegaría el segundo gol de los locales: el Mirandés triangulaba una buena jugada dentro del área ante la falta de intensidad defensiva del Cartagena y Sergio Moreno hacía el 2-0 con facilidad. No dio tiempo para reaccionar cuando apenas momentos después Iván Martín iba a lanzar un gran disparo desde fuera del área para batir a Marc Martínez y poner el tercero en el marcador. El Mirandés dejaba totalmente noqueado al Cartagena con dos golpes en dos minutos.

Los minutos posteriores a los goles fueron malos para el conjunto albinegro, que se veía roto e incapaz de hacer algo para reaccionar. Antes de llegar a la hora de partido, el Cartagena daba un cierto atisbo de recuperación: Rubén Castro se quedaba plantado dentro del área con el balón rodeado de defensores y tras un leve recorte, lanzó a portería. Un defensor despejó su disparo en la línea de gol y evitó el primer gol albinegro. Ambos banquillos comenzaron a meter a más efectivos para tener piernas frescas para los suyos. El Cartagena comenzaba a encontrarse mejor pasados unos minutos y pronto llegó la ocasión que le hizo recortar distancias: Rubén Castro y Elady se quedaban pugnando un balón dentro del área con la defensa rojilla, y finalmente el esférico cayó en los pies del jiennense que no dudó en remachar el balón en la portería de Lizoain. El Cartagena recortaba distancias y tan solo le hacía falta dos goles para conseguir un empate a la heroica.

Precisamente, cinco minutos después de ese gol y cuando mejor estaba jugando el Cartagena, el colegiado iba a señalar penalti sobre Rubén Castro. El canario se dispuso a disparar desde el punto fatídico, pero erró en la ejecución y se le marchó alto. Tras ese fallo, el Cartagena iba a verse de nuevo con la mala suerte de cara: Andújar iba a ver la segunda amarilla y sería expulsado. Con uno menos, las esperanzas de conseguir rascar un punto de Anduva se esfumaron por completo. Jirka marcó el cuarto gol en el descuento cuando se quedó solo frente a Marc Martínez y le puso la estocada final a un Cartagena que firma una de sus peores actuaciones de la temporada.

Los de Borja Jiménez se marchan de Anduva de vacío y con tres derrotas consecutivas en su casillero, un mal bagaje para abrir otra ´maratón´ de partidos contra equipos grandes. El RCD Mallorca será el próximo rival el miércoles en casa, al que tendrá que hacer frente un Cartagena que necesita urgentemente la victoria.