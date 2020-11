El UCAM vence al rebufo

El equipo murciano se marcha al parón de las ventanas FIBA son seis victorias en el casillero

En la última época, especialmente desde la llegada de Sito Alonso, el UCAM Murcia CB es un equipo que muere atacando. Es capaz de desfogarse en la salida, para luego intentar gestionar una ´carrera´ plácida, aunque luego no sea siempre así. Ya lo ha buscado varias veces esta temporada como frente al Iberostar Tenerife, el Barcelona o el Hereda San Pablo Burgos, con diversos resultados. Pero ayer cambió de estrategia cuando el Urbas Fuenlabrada consiguió taponarle prácticamente desde la parrilla (84-81). No quitarte a un rival en el momento oportuno no solo te puede costar la victoria en cualquier competición de motor, también un título. Y si no que se lo digan a Fernando Alonso con Vitaly Petrov hace una década. Pero al conjunto universitario no le tembló el pulso ayer para meterle medio coche en una curva cuando el equipo fuenlabreño mostró los primeros síntomas de desfallecimiento.

Y es que el UCAM sumó ayer su sexta victoria la temporada, la segunda vez que encadena dos consecutivas este curso tras vencer al Bilbao Basket el pasado domingo, con tan solo dos minutos por delante en el marcador. La templanza y la fe en un final de partido que se iba complicando según pasaban los minutos -ante la cantidad de faltas y la amenaza de caer eliminados, como en los casos de Rojas, Bellas y Marc García- fue vital para un equipo murciano que asentó su triunfo con los puntos silenciosos de un Conner Frankamp que sin brillar también cumple (19 puntos), y un Augusto Lima que sacó a pasear el martillo cuando más lo necesitaba su equipo en el tramo final.

A falta de 48 segundos para el final, una canasta del base norteamericano ponía por delante al UCAM en el marcador (80-79). Antes Augusto Lima, había empatado el partido hasta en dos ocasiones, y el equipo murciano no dudó en adelantar a su rival en el momento más oportuno para llevarse la victoria cuando Stevic, en el siguiente golpe, derrapó en una entrada a canasta que dejó al Urbas Fuenlabrada de Javier Juárez, exentrenador universitario que ayer volvía al Palacio, en desventaja en el momento clave.

Ahí se acabó un encuentro que llegó a las dos horas y media de duración, cargado de interrupciones por los 58 tiros libres entre ambos y en el que el UCAM se tuvo que reinventar al ser uno de los que más sufrió este curso en el rebote ofensivo y la defensa sobre Frankamp.

Y es que el UCAM volvió a cuajar otro mal inicio de partido. Congelado y aturdido, así se sintió el conjunto universitario durante los primeros tres minutos. Unos compases en los que Trimble ya puso su carta de presentación con su primer triple, y que se sumó a las canastas de Eyenga y Marc García. Hasta que lo tuvo que parar Sito Alonso tras un 0-11 de salida. Al UCAM le costó demasiado la lucha por el rebote, con dos capturas por las siete de su rival, cuatro de ellas ofensivas, y no despertó hasta que Lima, por dentro, anotó los primera canasta local. Con Bellas y Frankamp en pista, pese a las dificultades y la amenaza de mandar al Fuenlabrada al tiro libre con cada infracción, el UCAM tenía otro aire y fue dando mordiscos al marcador (9-14). Hasta que un triple de Jok a la contra a falta de un minuto para cerrar el primer cuarto, metió justo a tiempo y de lleno en el partido a los universitarios (15-19).

Con Bellas, Davis, Jok, Radovic y Lima en pista, el equipo universitario trató de encontrar la fluidez ofensiva después de un triple del base madrileño (20-24). Pero no funcionó, y Sito Alonso, tras la tercera falta de Marc García, tuvo que variar el plan hasta tres veces por la tercera infracción de Bellas (22-27). Las visitas aprovechadas al tiro libre del Fuenlabrada, por las falladas del UCAM volvieron a romper el marcador a favor de los visitantes tras una brillante entrada a canasta de Frankamp y tras un tramo final de una primera mitad cargada de interrupciones, la ventaja se mantuvo con un Urbas Fuenlabrada más entonado por dentro (37-42).

Un parcial de 5-0 de salida en el tercer cuarto permitió igualar el partido al UCAM en apenas un minuto y medio. Sito Alonso apostó por Frankamp, Davis, Rojas, Radovic y Cate para iniciar la segunda mitad y el base norteamericano apareció con su primer triple para colocar por delante al UCAM en el partido (45-44). Pero el show de Trimble siguió haciando daño a los universitarios tras la reacción (47-51). Pese a la ansiedad ofensiva del UCAM, la pareja Radovic-Cate fue lo mejor para los locales durante esos instantes de juego (55-60).

Tras un inicio de último cuarto, donde se mantuvo la distancia. Los dos equipos se cargaron de faltas en jugadores clave, como Trimble (con 24 puntos) o Bellas, y ambos técnicos tuvieron que variar los planes. Bellas desde el tiro libre, acercó todavía más al UCAM con el 71-72, y Marc García antes de ser eliminado colocó en mejor posición a los suyos. Pero fue entonces cuando el UCAM decidió conectar el DRS para darle el hachazo al Fuenlabrada en el momento más oportuno (84-81).

el ucam enlaza dos victorias seguidas. 1 Emanuel Cate, del UCAM, intentando anotar ante la defensa del Fuenlabrada. F

2 El base Tomás Bellas, del conjunto universitario, se enfrentó ayer ante su exequipo. F

3 Javier Júarez, exentrenador del UCAM, ayer a los mandos del Fuenlabrada. F

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, reconoció ayer que tiene «mucho mérito» haber ganado por 84-81 a un rival como el Urbas Fuenlabrada que estaba siendo «muy competitivo» y también resaltó que sus jugadores «se han agarrado al encuentro para llevárselo con fe y trabajo». El técnico del cuadro universitario comenzó su discurso en la comparecencia posterior al encuentro elogiando al rival. «El Fuenlabrada está siendo un equipo muy competitivo y difícil de ganar y ha hecho las cosas muy bien, por lo que tiene mucho mérito haberle vencido sobre todo con fe y trabajo», reconoció tras imponerse en los últimos compases del partido tras dominar solo durante dos minutos el marcador.

El UCAM CB comenzó el choque con un 0-11 en contra, pero no se vino abajo. «Los inicios malos nos están dando mejor resultados que los buenos y eso es curioso. Ellos hicieron una buena defensa, con mucho contacto pero bien hecho, y tuvimos la paciencia necesaria para reaccionar y eso da muestras de que el equipo está muy unido y fuerte», manifestó. Sito Alonso también comentó que su equipo «ha sufrido mucho, pero tras el descanso fue a ganar el partido más que en partidos anteriores e hizo un buen trabajo. Ganar así une mucho pues se ha agarrado al encuentro».

Por su parte, Javier Juárez, quien ayer volvió al Palacio por primera vez tras finalizar su etapa en el UCAM en enero de 2019. El ténico aseguró que no podía poner «ningún pero» al partido de su equipo, y que el partido se decidió «por pequeños detalles y porque estuvieron más acertados» en los minutos finales. «Ha sido un partido muy igualado, en el que nos preparamos muy bien para controlar el caudal ofensivo del UCAM, sobre todo a sus tiradores, y lo logramos hasta el final, pero pequeños detalles hicieron que el triunfo se lo llevara el rival. En líneas generales estuvimos muy bien y contrarrestamos el rebote ofensivo del contrario, que es el mejor de la Liga, y no puedo poner ningún pero al partido de mis jugadores porque lo pusieron todo en la cancha para ganar ante un adversario que, con mucha fe, ha vencido un partido que nosotros teníamos controlado durante 38 minutos», dijo Juárez tras el partido.